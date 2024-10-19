"Будь ласка, не треба": кішка із запискою біля супермаркету розсмішила містян (фото)

Вочевидь, доглянута чорно-біла кішка, яку звуть Лілі, не поспішає залишати своє "хлібне" місце біля магазину.

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Чорно-біла кішка Лілі привернула до себе увагу інтернет-спільноти після того, як один з покупців супермаркету "Ісландія" в Ліверпулі (Велика Британія) поділився у мережі її курйозним знімком. У кадрі домашня улюблениця згорнулася калачиком поруч із запискою, залишеною власником — той благає людей більше не годувати її. Деталі кумедної історії розкрив один з користувачів Reddit.

"Будь ласка, не годуйте чорно-білу кішку. Мене звуть Лілі, і я живу на вулиці Кеньйон. Я — актриса! Я люблю увагу! Я люблю їжу! Це дуже люб'язно з вашого боку, але, будь ласка, перестаньте це робити, бо я все менше часу проводжу вдома. Дякую!" — написано від руки чорним маркером на розкладеній коробці з картону.

На опублікованому фото можна побачити, що поруч із запискою сидить сама Лілі — доглянута чорно-біла кішка, яка, схоже, не поспішає залишати своє "хлібне" місце біля магазину.

Власник Лілі залишив біля супермаркету записку Фото: Reddit

Розміщений на Reddit пост швидко став популярним, увірвавшись в тренди та отримавши понад 4 000 вподобайок та інших реакцій. Користувачі мережі почали активно коментувати побачене.

"Я познайомився з цією кішкою тиждень чи два тому. Така красива штучка, спостерігала за птахами з кущів на узбіччі. Підійшла до мене, щоб погладив, а потім пішла собі далі", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Вона дуже дружня, але проблема в тому, що сидить у таких місцях, де багато людей, охочих її нагодувати та пригріти. Не думаю, що хтось би це робив, якби вона гуляла на траві й займалась звичайними котячими справами";

"Я зустрічався з нею ще в червні! Намагалася вкрасти мій шоколад", — поділився своєю історією ще один юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка, яку звуть Ніккі, врятувала покинуту кішку та її сімох кошенят від руйнівного урагану "Мілтон", що нещодавно накоїв лиха в американському штаті Флорида. Домашня улюблениця жила з потомством в одному з покинутих будинків.

Також ми розповідали, що поява безшерстих котів XL Bully, які зовнішньо нагадують кремезних щурів, викликала у захисників тварин стурбованість й серйозні занепокоєння щодо їхнього стану здоров’я та добробуту.