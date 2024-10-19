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"Будь ласка, не треба": кішка із запискою біля супермаркету розсмішила містян (фото)

Кішка із запискою біля супермаркету розсмішила містян, що написано на табличці, домашні улюбленці, цікаві історії
Фото: Freepik | Чорно-біла кішка розсмішила містян

Вочевидь, доглянута чорно-біла кішка, яку звуть Лілі, не поспішає залишати своє "хлібне" місце біля магазину.

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Чорно-біла кішка Лілі привернула до себе увагу інтернет-спільноти після того, як один з покупців супермаркету "Ісландія" в Ліверпулі (Велика Британія) поділився у мережі її курйозним знімком. У кадрі домашня улюблениця згорнулася калачиком поруч із запискою, залишеною власником — той благає людей більше не годувати її. Деталі кумедної історії розкрив один з користувачів Reddit.

"Будь ласка, не годуйте чорно-білу кішку. Мене звуть Лілі, і я живу на вулиці Кеньйон. Я — актриса! Я люблю увагу! Я люблю їжу! Це дуже люб'язно з вашого боку, але, будь ласка, перестаньте це робити, бо я все менше часу проводжу вдома. Дякую!" — написано від руки чорним маркером на розкладеній коробці з картону.

На опублікованому фото можна побачити, що поруч із запискою сидить сама Лілі — доглянута чорно-біла кішка, яка, схоже, не поспішає залишати своє "хлібне" місце біля магазину.

Кішка із запискою біля супермаркету розсмішила містян, що написано на табличці, домашні улюбленці, цікаві історії Fullscreen
Власник Лілі залишив біля супермаркету записку
Фото: Reddit

Розміщений на Reddit пост швидко став популярним, увірвавшись в тренди та отримавши понад 4 000 вподобайок та інших реакцій. Користувачі мережі почали активно коментувати побачене.

  • "Я познайомився з цією кішкою тиждень чи два тому. Така красива штучка, спостерігала за птахами з кущів на узбіччі. Підійшла до мене, щоб погладив, а потім пішла собі далі", — написав один з учасників обговорення;
  • Інший додав: "Вона дуже дружня, але проблема в тому, що сидить у таких місцях, де багато людей, охочих її нагодувати та пригріти. Не думаю, що хтось би це робив, якби вона гуляла на траві й займалась звичайними котячими справами";
  • "Я зустрічався з нею ще в червні! Намагалася вкрасти мій шоколад", — поділився своєю історією ще один юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка, яку звуть Ніккі, врятувала покинуту кішку та її сімох кошенят від руйнівного урагану "Мілтон", що нещодавно накоїв лиха в американському штаті Флорида. Домашня улюблениця жила з потомством в одному з покинутих будинків.

Також ми розповідали, що поява безшерстих котів XL Bully, які зовнішньо нагадують кремезних щурів, викликала у захисників тварин стурбованість й серйозні занепокоєння щодо їхнього стану здоров’я та добробуту.