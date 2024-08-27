"Хай простить мене Господь": хазяїн залишив кота із запискою біля дверей притулку

Волонтери закликають власників тварин у разі крайньої потреби просити про допомогу в зоозахисників.

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9-місячне безпородне кошеня залишили у кошику біля дверей благодійної організації, що займається питаннями захисту та порятунку тварин. У короткій записці попередній власник домашнього улюбленця зізнався, що не може дозволити собі доглядати за ним та годувати. Про це пише видання Daily Mail.

"Я не можу дозволити собі годувати й доглядати за цим прекрасним кошеням. Будь ласка, подбайте про нього. Хай простить мене Господь", — написав анонімний місцевий мешканець.

До речі, у 2024 році до центрів Blue Cross прийнято на 79% більше собак і на 25% більше котів, ніж торік. Хоча й у попередньому році загальна кількість покинутих тварин також зросла на 32%.

Благодійна організація, яка керує чотирма лікарнями для тварин та 11 центрами реадаптації, побоюється ще більшого сплеску кількості людей, які відмовлятимуться від своїх домашніх улюбленців вже цієї осені, зокрема через зростання рахунків за енергоносії.

Кошеня залишили біля входу в притулок Фото: Freepik

Волонтери закликають власників тварин, якщо вони перебувають у скрутному фінансовому становищі, користуватися банками кормів й просити про допомогу у зоозахисників, а не відмовлятися від вихованців.

Саме так вчинила пані Гвен з Бічестера, яка отримує допомогу для двох кошенят, поки відновлюється після інсульту.

"Вони багато значать для мене, справді багато. Не можу заснути, якщо котів немає вночі. Якби з ними щось сталося, я б дуже засмутилася", — зізнається 84-річна прибиральниця на пенсії.

До речі, банки кормів для домашніх тварин у Великій Британії працюють у Шеффілді, Ексетері, Ньюпорті, Бістері та Манчестері. Blue Cross допомагає 85 тисячам людей й співпрацює з більш ніж 500 іншими банками кормів, щоб забезпечити їжею домашніх улюбленців, які цього потребують.

Нагадаємо, це далеко не перший подібний випадок. Раніше Фокус писав, що на станції метро Canning Town у Лондоні (Велика Британія) працівники підземки натрапили на клітку з морською свинкою та запискою "Мені потрібен новий власник". Попередній господар залишив тварину на самоті біля входу.

Крім того, ми розповідали про Стефані Барстоу з Корбі, яка несподівано знайшла свого кота Дюка. Пухнастик зник ще в січні 2017 року. Жінка була дуже рада знову побачити свого чотирилапого друга.