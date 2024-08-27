"Да простит меня Господь": хозяин оставил кота с запиской у двери приюта

Волонтеры призывают владельцев животных в случае крайней необходимости просить о помощи у зоозащитников.

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9-месячного беспородного котенка оставили в корзине у дверей благотворительной организации, занимающейся вопросами защиты и спасения животных. В короткой записке предыдущий владелец домашнего питомца признался, что не может позволить себе ухаживать за ним и кормить. Об этом пишет издание Daily Mail.

"Я не могу позволить себе кормить и ухаживать за этим прекраснім котенком. Пожалуйста, позаботьтесь о нем. Да простит меня Господь", — написал анонимный местный житель.

К слову, в 2024 году в центры Blue Cross принято на 79% больше собак и на 25% больше кошек, чем в прошлом. Хотя и в предыдущем году общее количество заброшенных животных выросло на 32%.

Благотворительная организация, которая руководит четырьмя больницами для животных и 11 центрами реадаптации, опасается еще большего всплеска количества людей, которые будут отказываться от своих домашних любимцев уже этой осенью, в частности из-за роста счетов за энергоносители.

Котенок оставили у входа в приют Фото: Freepik

Волонтеры призывают владельцев животных, если они находятся в тяжелом финансовом положении, пользоваться банками кормов и просить помощи у зоозащитников, а не отказываться от питомцев.

Именно так поступила госпожа Гвен из Бичестера, которая получает помощь для двух котят, пока восстанавливается после инсульта.

"Они много значат для меня, действительно много. Не могу заснуть, если котов нет ночью. Если бы с ними что-то произошло, я бы очень расстроилась", — признается 84-летняя уборщица на пенсии.

Кстати, банки кормов для домашних животных в Великобритании работают в Шеффилде, Эксетере, Ньюпорте, Бистере и Манчестере. Blue Cross помогает 85 тысячам людей и сотрудничает с более чем 500 другими банками кормов, чтобы обеспечить едой домашних питомцев, которые в этом нуждаются.

Напомним, это далеко не первый подобный случай. Ранее Фокус писал, что на станции метро Canning Town в Лондоне (Великобритания) работники подземки наткнулись на клетку с морской свинкой и запиской "Мне нужен новый владелец". Предыдущий хозяин оставил животное в одиночестве у входа.

Кроме того, мы рассказывали о Стефани Барстоу из Корби, которая неожиданно нашла своего кота Дюка. Пушистик исчез еще в январе 2017 года. Женщина была очень рада снова увидеть своего друга.