Кішка привела рятувальників до своїх кошенят, щоб врятувати їх від урагану "Мілтон" (фото)

Кішка з усіх сил намагалася вкрити своїх малюків, готуючись до стихійного лиха. На щастя, їй не довелося боротися з бурею самотужки.

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Жінка, яку звуть Ніккі, врятувала покинуту кішку та її сімох кошенят від руйнівного урагану "Мілтон", що нещодавно накоїв лиха в американському штаті Флорида. Домашня улюблениця жила з потомством в одному з покинутих будинків. Про деталі історії розповідається у відео, опублікованому в TikTok.

"Я сказала своєму чоловікові: якщо не заберу її, то ніколи собі цього не пробачу. У тварин немає шансів вижити, адже після останнього урагану "Ян" у 2022 році ця територія була повністю затоплена", — каже Ніккі.

Жінка разом з подругою їхали до будинку близько 30 хвилин, отримавши перед цим дзвінок від небайдужих людей. Щойно вони дістались місця призначення, то побачили кішку, яка вибігла їм на зустріч й почала вести до кошенят, постійно озираючись, чи люди йдуть слідом.

Американки помітили порожні миски з їжею та водою, залишені на вулиці, і зрозуміли, що матір з потомством голодує. Домашніх тварин помістили в спеціальну переноску й відвезли додому.

Процес порятунку зняли на відео й згодом виклали в TikTok. За словами подруг, кішка з усіх сил намагалася вкрити своїх малюків, готуючись до шторму. На щастя, їй не довелося боротися з бурею самотужки.

Порятунок котів від урагану "Мілтон" Фото: Ruger121 | TikTok

Пухнастики наразі житимуть у тимчасовому притулку, поки не одужають і не зміцніють. Всі кошенята, окрім одного пораненого, почуваються добре. Інформацію про можливість взяти їх під опіку поки не публікують, адже малечі всього два тижні.

З моменту публікації ролик зібрав більш ніж 3,5 мільйони переглядів. Люди висловлюють вдячність небайдужим жінкам.

"Бідолашна мама була в стресі. Дякую, що допомогли їй", — написав один з коментаторів.

Інший зауважив: "Вона сховала їх, щоб уберегти від небезпеки".

"Вона така щаслива, що хтось нарешті прийшов, щоб врятувати її дітей. Я не плачу", — додав наступний юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що кіт Крошик завважки 17 кілограмів, якого називають "найтовстішим у світі", застряг при спробі втечі з дієтичного табору, куди його помістили для реабілітації.

До того ж перський кіт Луїс піднявся на три найвищі гори Англії, Шотландії та Уельсу. Він увійшов в історію, адже став першим представником свого виду, кому вдалось реалізувати таку мандрівку.