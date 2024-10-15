Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Кішка привела рятувальників до своїх кошенят, щоб врятувати їх від урагану "Мілтон" (фото)

Ураган Мілтон, Флорида, США, порятунок тварин, домашні улюбленці, курйози, цікаві історії
Фото: Ruger121 | TikTok | Кішка привела людей, щоб врятувати своїх кошенят

Кішка з усіх сил намагалася вкрити своїх малюків, готуючись до стихійного лиха. На щастя, їй не довелося боротися з бурею самотужки.

Related video

Жінка, яку звуть Ніккі, врятувала покинуту кішку та її сімох кошенят від руйнівного урагану "Мілтон", що нещодавно накоїв лиха в американському штаті Флорида. Домашня улюблениця жила з потомством в одному з покинутих будинків. Про деталі історії розповідається у відео, опублікованому в TikTok.

"Я сказала своєму чоловікові: якщо не заберу її, то ніколи собі цього не пробачу. У тварин немає шансів вижити, адже після останнього урагану "Ян" у 2022 році ця територія була повністю затоплена", — каже Ніккі.

Жінка разом з подругою їхали до будинку близько 30 хвилин, отримавши перед цим дзвінок від небайдужих людей. Щойно вони дістались місця призначення, то побачили кішку, яка вибігла їм на зустріч й почала вести до кошенят, постійно озираючись, чи люди йдуть слідом.

Американки помітили порожні миски з їжею та водою, залишені на вулиці, і зрозуміли, що матір з потомством голодує. Домашніх тварин помістили в спеціальну переноску й відвезли додому.

Процес порятунку зняли на відео й згодом виклали в TikTok. За словами подруг, кішка з усіх сил намагалася вкрити своїх малюків, готуючись до шторму. На щастя, їй не довелося боротися з бурею самотужки.

Ураган Мілтон, Флорида, США, порятунок тварин, домашні улюбленці, курйози, цікаві історії Fullscreen
Порятунок котів від урагану "Мілтон"
Фото: Ruger121 | TikTok

Пухнастики наразі житимуть у тимчасовому притулку, поки не одужають і не зміцніють. Всі кошенята, окрім одного пораненого, почуваються добре. Інформацію про можливість взяти їх під опіку поки не публікують, адже малечі всього два тижні.

З моменту публікації ролик зібрав більш ніж 3,5 мільйони переглядів. Люди висловлюють вдячність небайдужим жінкам.

  • "Бідолашна мама була в стресі. Дякую, що допомогли їй", — написав один з коментаторів.
  • Інший зауважив: "Вона сховала їх, щоб уберегти від небезпеки".
  • "Вона така щаслива, що хтось нарешті прийшов, щоб врятувати її дітей. Я не плачу", — додав наступний юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що кіт Крошик завважки 17 кілограмів, якого називають "найтовстішим у світі", застряг при спробі втечі з дієтичного табору, куди його помістили для реабілітації.

До того ж перський кіт Луїс піднявся на три найвищі гори Англії, Шотландії та Уельсу. Він увійшов в історію, адже став першим представником свого виду, кому вдалось реалізувати таку мандрівку.