"Найтовстіший у світі" кіт Крошик застряг при спробі втечі з дієтичного табору (фото, відео)

Новий спосіб життя здався вихованцю неприйнятним, тож він намагався втекти, але застряг на полиці для взуття.

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Кіт Крошик завважки 17 кілограмів, якого називають "найтовстішим у світі", застряг при спробі втечі з дієтичного табору, куди його помістили для реабілітації. Про це повідомляє його опікунка Катерина Бедакова в Telegram.

"Крошик сьогодні наробив галасу, бо втік", — зазначила жінка у своєму дописі, прикріпивши кілька фотографій та відео.

Котик тепер живе в одному з медичних закладів Пермі (Росія). Раніше вихованець був талісманом місцевої лікарні: його любили гладити співробітники та пацієнти медичного закладу. Багато хто підгодовував. Таким чином тварина набрала понад десять кілограмів зайвої ваги й, зрештою, ледве могла пересуватися.

Співробітники притулку для тварин врятували Крошика і подарували йому новий дім. Тепер пухнастику доводиться щодня займатися фізичними вправами й звикати до нового раціону.

Очевидно, новий спосіб життя здався коту неприйнятним, тож він спробував втекти з дієтичного табору, але застряг на полиці для взуття, зануривши мордочку в сині крокси.

"Він дуже розсердився, коли ми знайшли його висячим у капцях, але після порції їжі знову заспокоївся. Це одна з тих історій, коли люди так сильно люблять кота, що доводять його до переїдання та хвороби", — йдеться в дописі.

Вага Крошика перевищує 17 кілограмів Фото: Newsflash

Попереду на кота чекає реабілітаційна програма, яка допоможе йому якнайшвидше оздоровитися й схуднути — від 50 до 70 грамів на тиждень. До речі, живіт пухнастика поголили, щоб постійно не витирати його під час тренувань.

"Спроба втечі — це добрий знак. Доказ того, що він насправді дуже активний хлопчик", — додає Бедакова.

Крошика посадили на серйозну дієту, щоб допомогти йому схуднути Фото: Newsflash

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Кіт Шото, який зник у Техасі (США) майже три роки тому, несподівано возз'єднався зі своїми господарями у штаті Массачусетс — за 3000 кілометрів від дому. Служба захисту тварин "Дакін" повідомила в соціальних мережах, що худого вуличного кота нещодавно приніс у притулок хтось з місцевих жителів.

До того ж перський кіт Луїс піднявся на три найвищі гори Англії, Шотландії та Уельсу. Він увійшов в історію, адже став першим представником свого виду, кому вдалось реалізувати таку мандрівку.