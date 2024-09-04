Вперше в історії: домашній кіт підкорив три найвищі гори Великої Британії (фото)

Подружжя, яке обожнює походи, зізнається, що рішення взяти з собою авантюрного улюбленця було спонтанним.

Related video

Перський кіт Луїс піднявся на найвищі гори Англії, Шотландії та Уельсу. Він увійшов в історію, адже став першим представником свого виду, кому вдалось реалізувати таку мандрівку, пише видання Daily Star.

Разом зі своїми господарями, Джесс Пітерс та Деном Тейлором, пухнастик провів 29 годин, піднімаючись на вершини Скафелл Пайк, Бен-Невіс та Сноудон. Важливо зазначити, що під час подорожі його не носили на руках.

31-річна Джесс та 34-річний Ден вели Луїса у гори на повідку. Подружжя жартує, що їхній улюбленець був краще підготовленим до цього випробування, аніж вони, адже без проблем проходив приголомшливі шість миль на день. За їхніми словами, рекордсмен "трохи схожий на собаку", бо любить пригоди.

"Звісно, є й інші коти, які підіймалися у гори, але Луїс — перший кіт, котрий піднявся на три найвищі вершини Великої Британії. Ми це перевіряли. Сподіваюся, він увійде в історію", — кажуть власники тварини.

Кіт підкорив британські гори Фото: Solent News

Подружжя, яке обожнює походи, зізнається, що рішення взяти з собою авантюрного улюбленця було спонтанним.

"Ми почепили йому трекер, приготували запаси води та їжі, а також взяли ковдру на випадок, якщо він замерзне. Як будь-який кіт, він любить блукати. Поки ми підіймалися, може помітити щось, що його зацікавило й попрямувати туди", — розповідає Ден.

За словами мандрівників, для підкорення вершини Сноудон їм знадобилося 8 годин, Бен Невіс — 11 годин, а Скафелл Пайк — 10 годин.

"Всі були шоковані, побачивши кота, який підіймається на гору. Дійшло навіть до того, що люди зупинялися й питали: "Боже мій, це кіт?", а я жартував: "Ні, це пінгвін". Через такі затримки подорож зайняла ще більше часу", — каже Тейлор.

Британець додає, що Луїс дуже добре справлявся, але трохи втомлювався, тож вони давали йому час, щоб виспатися та відновити сили. Тепер господарі планують для свого кота-рекордсмена нове випробування.

Луїс дуже добре справлявся з усіма викликами Фото: Solent News

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Дженніфер Равенел із США не могла повірити своїм очам, коли після майже 11-річної розлуки знову побачила свого кота Сема. Працівники Служба контролю за тваринами кажуть, що возз'єднання було б неможливим без мікрочипа.

А от кота на прізвисько Баривел офіційно визнали найдовшим у світі — 3 фути 11 дюймів (близько 119 см). Власники рекордсмена, Едгар Скандура та Чинция Тіннірелло з Італії, називають його не інакше, як великим подарунком долі.