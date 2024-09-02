Зниклий 11 років тому кіт несподівано повернувся до своєї старенької хазяйки (фото)

Працівники Служба контролю за тваринами кажуть, що возз'єднання було б неможливим без мікрочипа, імплантованого під шкіру Сема.

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Дженніфер Равенел із США не могла повірити своїм очам, коли після майже 11-річної розлуки знову побачила свого кота Сема. Про це повідомляє Charleston Animal Society.

Служба контролю за тваринами округу Чарльстон знайшла домашнього улюбленця менш ніж за 1,5 км від дому його власниці. На щастя, у тварини був мікрочип з інформацією про господарку та необхідними для зв’язку контактами.

"Я справді думала, що ви мене розігруєте, бо це неможливо. Просто диво, як не крути", — сказала Дженніфер працівникам Чарльстонського товариства захисту тварин.

Свого часу пенсіонерка врятувала маленького Сема з гілки дерева на своїй фермі в Південній Кароліні. Коли жінка через роки знову побачила вихованця, то не могла стримати сліз.

Сем помітно постарів та схуд Фото: Charleston Animal Society

"Семе! Я так за тобою скучила! 11 років! Боже, це найбожевільніша річ, яка коли-небудь відбувалася зі мною", — сказала старенька.

За її словами, до зникнення кіт важив близько 6,8 кілограма, а зараз — вдвічі менше.

"Я марно шукала його в лісі. Запитувала всіх, хто жив навколо нас, і ніхто його не бачив, але він дивом вижив", — розповіла бабуся соціальним працівникам, гладячи свого домашнього улюбленця.

Працівники Служба контролю за тваринами округу Чарльстон кажуть, що возз'єднання було б неможливим без мікрочипа, імплантованого під шкіру Сема. Це зайвий раз свідчить про те, наскільки важливо вживлювати тваринам подібні пристрої.

Равенел розповіла працівникам притулку, що кіт проводить більшу частину свого часу в будинку й не хоче повертатися на вулицю.

Нагадаємо, це уже далеко не перший подібний видаток. Раніше Фокус писав про власницю кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, яка не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників.