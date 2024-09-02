Пропавший 11 лет назад кот неожиданно вернулся к своей старенькой хозяйке (фото)

Работники Служба контроля за животными говорят, что воссоединение было бы невозможным без микрочипа, имплантированного под кожу Сэма.

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Дженнифер Равенел из США не могла поверить своим глазам, когда после почти 11-летней разлуки снова увидела своего кота Сэма. Об этом сообщает Charleston Animal Society.

Служба контроля за животными округа Чарльстон нашла домашнего любимца менее чем в 1,5 км от дома его владелицы. К счастью, у животного был микрочип с информацией о хозяйке и необходимыми для связи контактами.

"Я действительно думала, что вы меня разыгрываете, потому что это невозможно. Просто чудо, как ни крути", — сказала Дженнифер работникам Чарльстонского общества защиты животных.

В свое время пенсионерка спасла маленького Сэма с ветки дерева на своей ферме в Южной Каролине. Когда женщина спустя годы снова увидела питомца, то не могла сдержать слез.

Сэм заметно постарел и похудел Фото: Charleston Animal Society

"Сэм! Я так по тебе соскучилась! 11 лет! Боже, это самая безумная вещь, которая когда-либо происходила со мной", — сказала старушка.

По ее словам, до исчезновения кот весил около 6,8 килограмма, а сейчас — вдвое меньше.

"Я напрасно искала его в лесу. Спрашивала всех, кто жил вокруг нас, и никто его не видел, но он чудом выжил", — рассказала бабушка социальным работникам, гладя своего домашнего любимца.

Работники Служба контроля за животными округа Чарльстон говорят, что воссоединение было бы невозможным без микрочипа, имплантированного под кожу Сэма. Это лишний раз свидетельствует о том, насколько важно вживлять животным подобные устройства.

Равенел рассказала работникам приюта, что кот проводит большую часть своего времени в доме и не хочет возвращаться на улицу.

Напомним, это уже далеко не первая подобная выдача. Ранее Фокус писал о владелице кота Лиз Гиллеспи из городка Рок-Спринг, которая не могла поверить своим глазам, когда её домашний любимец вернулся домой спустя 7 лет после исчезновения.

Кроме того, благодаря микрочипу собака Клео, которая исчезла 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев.