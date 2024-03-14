Уже ніхто не чекав: кіт повернувся додому після 7 років життя у "колонії" (фото)

Хтось доглядав за домашнім улюбленцем, адже його вухо було підрізане, а господиня цього не робила.

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Власниця кота Ліз Гіллеспі з містечка Рок-Спрінг, що у Джорджії (США), не могла повірити своїм очам, коли її домашній улюбленець повернувся додому через 7 років після зникнення. Про цю дивовижну історію написало видання 9 News.

Сіамський метис з блакитними очима, названий на честь зірки баскетболу Кевіна Дюранта, зник ще у 2017 році, коли вийшов погуляти на подвір'ї. Господиня думала, що пухнастик заблукав у лісі й став здобиччю якогось дикого звіра.

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Жінка разом із сусідами відразу розпочала масштабні пошуки зниклого безвісти, навіть використовувала записи з дронів, але це не принесло результату.

"Я живу біля лісу. Подумала, що, можливо, кота схопив койот. Уже втратила будь-яку надію його знайти", — каже Гіллеспі.

Однак у 2024 році Кевін та Ліз знову возз’єдналися. Як з’ясувалося, усі ці роки кіт жив за милю від свого дому в місцевій "колонії котів". Ймовірно, хтось доглядав за ним, адже вухо пухнастика було підрізане, а господиня цього не робила.

У притулку для тварин округу Уокер розповіли, що кілька тижнів тому до них надійшов телефонний дзвінок від місцевого жителя з району Рок Спрінг, він повідомив про дитину, яку покусав кіт — ним виявився Кевін.

У 2024 році Кевін та Ліз знову возз'єдналися Фото: North Georgia Animal Alliance

Служба у справах тварин встановила пастку, щоб відловити "зловмисника", а після цього помістила його на карантин. Коли кота оглянув ветеринар, виявилось, що він має мікрочип.

"Не знаю, чи ви помітили, але так, у Кевіна трохи косі очі. Я просто відразу зрозуміла, коли побачила його, що це мій малюк", — каже щаслива господиня.

Користуючись нагодую, притулок для тварин наголосив на важливості мікрочипування домашніх улюбленців. Дослідження показують, що чиповані коти повертаються до господарів у 38,5% випадків, а без маячків — лише в 1,8%.

Господиня думала, що пухнастик заблукав у лісі й став здобиччю якогось дикого звіра Фото: North Georgia Animal Alliance

Нагадаємо, раніше Фокус писав про зниклого у 2012 році кота на прізвисько Тобі, який несподівано повернувся додому напередодні Різдва. Власники домашнього улюбленця, сім’я Алланів з Великої Британії, забрали його зі служби захисту котів Cats Protection, куди тваринку принесла жителька містечка Бедфорд.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників. На щастя, маячок був.