Впервые в истории: домашний кот покорил три самые высокие горы Великобритании (фото)

Супруги, которые обожают походы, признаются, что решение взять с собой авантюрного любимца было спонтанным.

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Персидский кот Луис поднялся на самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Он вошел в историю, ведь стал первым представителем своего вида, кому удалось реализовать такое путешествие, пишет издание Daily Star.

Вместе со своими хозяевами, Джесс Питерс и Дэном Тейлором, пушистик провел 29 часов, поднимаясь на вершины Скафелл Пайк, Бен-Невис и Сноудон. Важно отметить, что во время путешествия его не носили на руках.

31-летняя Джесс и 34-летний Дэн вели Луиса в горы на поводке. Супруги шутят, что их любимец был лучше подготовлен к этому испытанию, чем они, ведь без проблем проходил шесть миль в день. По их словам, рекордсмен "немного похож на собаку", потому что любит приключения.

"Конечно, есть и другие коты, которые поднимались в горы, но Луис — первый кот, поднявшейся на три самые высокие вершины Великобритании. Мы это проверяли. Надеюсь, он войдет в историю", — говорят владельцы животного.

Кот покорил британские горы Фото: Solent News

Супруги, которые обожают походы, признаются, что решение взять с собой авантюрного любимца было спонтанным.

"Мы повесили ему трекер, приготовили запасы воды и еды, а также взяли одеяло на случай, если он замерзнет. Как любой кот, он любит блуждать. Пока мы поднимались, мог заметить что-то, что его заинтересовало, и направиться туда", — рассказывает Дэн.

По словам путешественников, для покорения вершины Сноудон им понадобилось 8 часов, Бен Невис — 11 часов, а Скафелл Пайк — 10 часов.

"Все были шокированы, увидев кота, который поднимается на гору. Дошло даже до того, что люди останавливались и спрашивали: "Боже мой, это кот?", а я шутил: "Нет, это пингвин". Из-за таких задержек путешествие заняло еще больше времени", — говорит Тейлор.

Британец добавляет, что Луис очень хорошо справлялся, но немного уставал, поэтому они давали ему время, чтобы выспаться и восстановить силы. Теперь хозяева планируют для своего кота-рекордсмена новое испытание.

Луис очень хорошо справлялся со всеми вызовами Фото: Solent News

Напомним, ранее Фокус писал, что Дженнифер Равенел из США не могла поверить своим глазам, когда после почти 11-летней разлуки снова увидела своего кота Сэма. Работники Служба контроля за животными говорят, что воссоединение было бы невозможным без микрочипа.

А вот кота по кличке Баривел официально признали самым длинным в мире — 3 фута 11 дюймов (около 119 см). Владельцы рекордсмена, Эдгар Скандура и Чинция Тиннирелло из Италии, называют его не иначе, как большим подарком судьбы.