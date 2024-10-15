Кошка привела спасателей к своим котятам, чтобы спасти их от урагана "Милтон" (фото)

Кошка изо всех сил пыталась укрыть своих малышей, готовясь к стихийному бедствию. К счастью, ей не пришлось бороться с ураганом в одиночку.

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Женщина, которую зовут Никки, спасла брошенную кошку и ее семерых котят от разрушительного урагана "Милтон", недавно натворившего беды в американском штате Флорида. Домашняя любимица жила с потомством в одном из заброшенных домов. О деталях истории рассказывается в видео, опубликованном в TikTok.

"Я сказала своему мужу: если не заберу ее, то никогда себе этого не прощу. У животных нет шансов выжить, ведь после последнего урагана "Ян" в 2022 году эта территория была полностью затоплена", — говорит Никки.

Женщина вместе с подругой ехали к дому около 30 минут, получив перед этим звонок от неравнодушных людей. Как только они добрались до места назначения, то увидели кошку, которая выбежала им на встречу и начала вести к котятам, постоянно оглядываясь, идут ли люди следом.

Американки заметили пустые миски с едой и водой, оставленные на улице, и поняли, что мать с потомством голодает. Домашних животных поместили в специальную переноску и отвезли домой.

Процесс спасения сняли на видео и позже выложили в TikTok. По словам подруг, кошка изо всех сил пыталась укрыть своих малышей, готовясь к шторму. К счастью, ей не пришлось бороться с ураганом в одиночку.

Спасение котов от урагана "Милтон" Фото: Ruger121 | TikTok

Пушистики будут жить во временном приюте, пока не выздоровеют и не окрепнут. Все котята, кроме одного раненого, чувствуют себя хорошо. Информацию о возможности взять их под опеку пока не публикуют, ведь малышам всего две недели.

С момента публикации ролик собрал более чем 3,5 миллиона просмотров. Люди выражают благодарность неравнодушным женщинам.

"Бедная мама пережила стресс. Спасибо, что помогли ей", — написал один из комментаторов.

Другой заметил: "Она спрятала их, чтобы уберечь от опасности".

"Она так счастлива, что кто-то наконец пришел, чтобы спасти ее детей. Я не плачу", — добавил следующий юзер.

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