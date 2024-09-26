Нагадують кремезних щурів: власників котів нової породи попередили про небезпеку (фото)

Зоозахисники побоюються, що домашні улюбленці можуть стати новою "дизайнерською" іграшкою для модників.

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Поява безшерстих котів XL Bully, які зовнішньо нагадують кремезних щурів, викликала у захисників тварин стурбованість й серйозні занепокоєння щодо їхнього стану здоров’я та добробуту. Про це в інтерв'ю виданню Mirror розповіла керівниця служби захисту котів Елісон Річардс (Alison Richards).

За словами експертів, цих чотирилапих спеціально вивели для того, щоб вони виглядали страхітливо: зі зморшкуватою голою шкірою без шерсті та великими загостреними вухами.

Власники екзотичних вихованців почали демонструвати їх на фотографіях у соціальних мережах, що відразу викликало тривогу в зоозахисників. Вони побоюються, що домашні улюбленці можуть стати новою "дизайнерською" іграшкою для модників.

Виведення нової породи непокоїть зоозахисників Фото: BullyCatsUK | Instagram

"Ми неймовірно стурбовані розведенням котів з екстремальними типами статури. Бачили, як деякі продавці рекламують XL Bully на сайтах онлайн-продажів. Це викликає серйозні занепокоєння щодо добробуту тварин", — розповідає Елісон.

На що хворіють коти-сфінкси XL Bully

Говорячи про склад їхньої ДНК, вона зазначила, що відсутність шерсті робить цю породу схильною до шкірних захворювань, а вкорочені лапи призводять до аномалій суглобів — це потенційно може призвести до артриту. Крім того, представникам XL Bully загрожує котячий грип.

Порода схильна до шкірних захворювань Фото: BullyCatsUK | Instagram

"Селекція спричиняє страждання і заважає цим котам повноцінно жити. Треба розуміти, що екстремальні характеристики потрібні виключно для отримання прибутку. Однак відсутність шерсті може зробити чотирилапих вразливими до шкідливого ультрафіолету, ускладнити збереження тепла, адже вони не зможуть використовувати свою шерсть", — зазначила Річардс.

Підкреслюючи, що популярність у соціальних мережах може сприяти зростання попиту на таких котів, експертка закликала натомість звернути увагу на тварин з притулків.

"Також просимо заводчиків ставити в пріоритет здоров'я і добробут тварин, а не їхній зовнішній вигляд", — додала вона.

Селекція спричиняє страждання і заважає цим котам повноцінно жити Фото: BullyCatsUK | Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Бетані Куплз з Хаддерсфілда (Велика Британія) була вражена, коли з її "чистокровного французького бульдога" виросло щось зовсім інше. Жінка виклала 700 євро за п'ятитижневе цуценя, яке вона охрестила "Луною", але з часом собачка почала демонструвати, що не схожа на звичайного представника своєї породи.

А от Ханна Джонс з Північної Ірландії (Велика Британія) відправила своїх двох спанієлів на стрижку до місцевого грумера й була приголомшена, коли побачила, що з ними сталося. Жінка відмовилася назвати ім'я фахівця, бо збирається невдовзі подати позов до суду й розв’язати конфлікт у законний спосіб.