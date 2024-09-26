Напоминают огромных крыс: владельцев котов новой породы предупредили об опасности (фото)

Зоозащитники опасаются, что домашние любимцы могут стать новой "дизайнерской" игрушкой для модников.

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Появление бесшерстных котов XL Bully, которые внешне напоминают огромных крыс, вызвало у защитников животных обеспокоенность и серьезные опасения относительно их состояния здоровья и благополучия. Об этом в интервью изданию Mirror рассказала руководитель службы защиты кошек Элисон Ричардс (Alison Richards).

По словам экспертов, этих четвероногих специально вывели для того, чтобы они выглядели устрашающе: с морщинистой голой кожей без шерсти и большими заостренными ушами.

Владельцы экзотических питомцев начали демонстрировать их на фотографиях в социальных сетях, что сразу вызвало тревогу у зоозащитников. Они опасаются, что домашние любимцы могут стать новой "дизайнерской" игрушкой для модников.

Выведение новой породы беспокоит зоозащитников Фото: BullyCatsUK | Instagram

"Мы невероятно обеспокоены разведением кошек с экстремальными типами телосложения. Видели, как некоторые продавцы рекламируют XL Bully на сайтах онлайн-продаж. Это вызывает серьезные опасения относительно благополучия животных", — рассказывает Элисон.

Чем болеют коты-сфинксы XL Bully

Говоря о составе их ДНК, она отметила, что отсутствие шерсти делает эту породу склонной к кожным заболеваниям, а укороченные лапы приводят к аномалиям суставов — это потенциально может привести к артриту. Кроме того, представителям XL Bully грозит кошачий грипп.

Порода склонна к кожным заболеваниям Фото: BullyCatsUK | Instagram

"Селекция вызывает страдания и мешает этим котам полноценно жить. Надо понимать, что экстремальные характеристики нужны исключительно для получения прибыли. Однако отсутствие шерсти может сделать четвероногих уязвимыми к вредному ультрафиолету, усложнить сохранение тепла, ведь они не смогут использовать свою шерсть", — отметила Ричардс.

Подчеркивая, что популярность в социальных сетях может способствовать росту спроса на таких котов, эксперт призвала вместо этого обратить внимание на животных из приютов.

"Также просим заводчиков ставить в приоритет здоровье и благополучие животных, а не их внешний вид", — добавила она.

Селекция вызывает страдания и мешает этим котам полноценно жить Фото: BullyCatsUK | Instagram

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