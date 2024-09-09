Женщина показала, что выросло из "чистокровного" французского бульдога за 700 евро (фото)

У собачки выросла длинная мордочка и более пышная шерсть, чем у чистокровных представителей породы.

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Бетани Куплз из Хаддерсфилда (Великобритания) была поражена, когда из её "чистокровного французского бульдога" выросло нечто совсем другое. Женщина выложила 700 евро (около 32 тыс. грн) за пятинедельного щенка, которого она окрестила "Луной", но со временем собачка начала демонстрировать, что не похожа на обычного представителя своей породы. Об этом пишет издание Daily Star.

"Мы купили щенка за 700 евро, это должна была быть "чистокровная француженка", а вот в кого она превратилась", — написала Бетани в TikTok.

Оказалось, что у Луны длинная мордочка и более пышная шерсть, чем у чистокровных представителей породы.

Поход к ветеринару подтвердил подозрения, что собачка на самом деле была метисом — сочетала в себе черты французского бульдога и йоркширского терьера.

Вместе с тем, Куплз не верит, что заводчик намеренно обманул ее, поскольку в заведении за животными ухаживают на самом высоком уровне. Сейчас для британки главное, чтобы домашняя любимица была здоровой.

Собачка Луна не похожа на французского бульдога Фото: коллаж Фокус

"Мы искали французского бульдога, но как только увидели ее, то сразу влюбились. Забрали в наш дом и с тех пор не оглядывались назад. Она сделала нашу семью целостной, и мы не променяли бы ее ни на что в мире. Любим безумно", — рассказала хозяйка.

Пост Бетани о щенке растопил сердца пользователей сети. Люди в восторге от того, что пушистик оказался в заботливых руках. Один поклонник не сдерживал эмоций: "Вам повезло. Она просто красавица", а другой добавил: "Собака выглядит счастливой, за ней хорошо ухаживают и она очень милая".

Напомним, ранее Фокус писал, что бездомный пес по кличке Гизмо, которого называли "самым уродливым в мире", в руках новой хозяйки изменился до неузнаваемости. Благодаря ее любви и заботе сегодня домашнего любимца просто невозможно узнать.

А вот Ханна Джонс из Северной Ирландии (Великобритания) отправила своих двух спаниелей на стрижку к местному грумеру и была ошеломлена, когда увидела, что с ними произошло. Женщина отказалась назвать имя специалиста, потому что собирается вскоре подать иск в суд и решить конфликт законным способом.