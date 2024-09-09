Жінка показала, що виросло з "чистокровного" французького бульдога за 700 євро (фото)

У собачки виросла довга мордочка й пишніша шерсть, ніж в чистокровних представників породи.

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Бетані Куплз з Хаддерсфілда (Велика Британія) була вражена, коли з її "чистокровного французького бульдога" виросло щось зовсім інше. Жінка виклала 700 євро (близько 32 тис. грн) за п'ятитижневе цуценя, яке вона охрестила "Луною", але з часом собачка почала демонструвати, що не схожа на звичайного представника своєї породи. Про це пише видання Daily Star.

"Ми купили цуценя за 700 євро, це мала бути "чистокровна француженка", а ось на кого вона перетворилася", — написала Бетані у TikTok.

Виявилося, що у Луни довга мордочка й пишніша шерсть, ніж в чистокровних представників породи.

Похід до ветеринара підтвердив підозри, що собачка насправді була метисом — поєднувала в собі риси французького бульдога і йоркширського тер'єра.

Разом з тим, Куплз не вірить, що заводчик навмисно обдурив її, оскільки у тому закладі за тваринами доглядають на найвищому рівні. Зараз для британки головне, щоб домашня улюблениця була здоровою.

Собачка Луна не схожа на французького бульдога Фото: колаж Фокус

"Ми шукали французького бульдога, але щойно побачили її, то одразу закохалися. Забрали в наш дім й відтоді не озиралися назад. Вона зробила нашу родину цілісною, і ми не проміняли б її ні на що у світі. Любимо до нестями", — розповіла господиня.

Пост Бетані про цуценя розтопив серця користувачів мережі. Люди в захваті від того, що пухнастик опинився в турботливих руках. Один прихильник не стримував емоцій: "Вам пощастило. Вона просто красуня", а інший додав: "Собака має щасливий вигляд, за нею добре доглядають і вона дуже мила".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що безпритульний пес по кличці Гізмо, якого називали "найпотворнішим у світі", в руках нової хазяйки змінився до невпізнанності. Завдяки її любові та турботі сьогодні домашнього улюбленця просто неможливо впізнати.

А от Ханна Джонс з Північної Ірландії (Велика Британія) відправила своїх двох спанієлів на стрижку до місцевого грумера й була приголомшена, коли побачила, що з ними сталося. Жінка відмовилася назвати ім'я фахівця, бо збирається невдовзі подати позов до суду й розв’язати конфлікт у законний спосіб.