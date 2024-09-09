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Жінка показала, що виросло з "чистокровного" французького бульдога за 700 євро (фото)

Французький бульдог за 700 євро виявився непородистим, метис, собаки, курйози, домашні улюбленці
Фото: TikTok | "Чистокровний" французьки бульдог виявився метисом

У собачки виросла довга мордочка й пишніша шерсть, ніж в чистокровних представників породи.

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Бетані Куплз з Хаддерсфілда (Велика Британія) була вражена, коли з її "чистокровного французького бульдога" виросло щось зовсім інше. Жінка виклала 700 євро (близько 32 тис. грн) за п'ятитижневе цуценя, яке вона охрестила "Луною", але з часом собачка почала демонструвати, що не схожа на звичайного представника своєї породи. Про це пише видання Daily Star.

"Ми купили цуценя за 700 євро, це мала бути "чистокровна француженка", а ось на кого вона перетворилася", — написала Бетані у TikTok.

Виявилося, що у Луни довга мордочка й пишніша шерсть, ніж в чистокровних представників породи.

Похід до ветеринара підтвердив підозри, що собачка насправді була метисом — поєднувала в собі риси французького бульдога і йоркширського тер'єра.

Разом з тим, Куплз не вірить, що заводчик навмисно обдурив її, оскільки у тому закладі за тваринами доглядають на найвищому рівні. Зараз для британки головне, щоб домашня улюблениця була здоровою.

Французький бульдог за 700 євро виявився непородистим, метис, собаки, курйози, домашні улюбленці Fullscreen
Собачка Луна не схожа на французького бульдога
Фото: колаж Фокус

"Ми шукали французького бульдога, але щойно побачили її, то одразу закохалися. Забрали в наш дім й відтоді не озиралися назад. Вона зробила нашу родину цілісною, і ми не проміняли б її ні на що у світі. Любимо до нестями", — розповіла господиня.

Пост Бетані про цуценя розтопив серця користувачів мережі. Люди в захваті від того, що пухнастик опинився в турботливих руках. Один прихильник не стримував емоцій: "Вам пощастило. Вона просто красуня", а інший додав: "Собака має щасливий вигляд, за нею добре доглядають і вона дуже мила".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що безпритульний пес по кличці Гізмо, якого називали "найпотворнішим у світі", в руках нової хазяйки змінився до невпізнанності. Завдяки її любові та турботі сьогодні домашнього улюбленця просто неможливо впізнати.

А от Ханна Джонс з Північної Ірландії (Велика Британія) відправила своїх двох спанієлів на стрижку до місцевого грумера й була приголомшена, коли побачила, що з ними сталося. Жінка відмовилася назвати ім'я фахівця, бо збирається невдовзі подати позов до суду й розв’язати конфлікт у законний спосіб.