"Пожалуйста, не надо": кошка с запиской возле супермаркета рассмешила горожан (фото)

Очевидно, ухоженная черно-белая кошка, которую зовут Лили, не спешит покидать свое "хлебное" место возле магазина.

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Черно-белая кошка Лили привлекла к себе внимание интернет-сообщества после того, как один из покупателей супермаркета "Исландия" в Ливерпуле (Великобритания) поделился в сети ее курьезным снимком. В кадре домашняя любимица свернулась калачиком рядом с запиской, оставленной владельцем — тот умоляет людей больше не кормить ее. Детали забавной истории раскрыл один из пользователей Reddit.

"Пожалуйста, не кормите черно-белую кошку. Меня зовут Лили, и я живу на улице Кеньон. Я — актриса! Я люблю внимание! Это очень любезно с вашей стороны, но, пожалуйста, перестаньте это делать, потому что я все меньше времени провожу дома. Спасибо!" — написано от руки черным маркером на разложенной коробке из картона.

На опубликованном фото можно увидеть, что рядом с запиской сидит сама Лили — ухоженная черно-белая кошка, которая, похоже, не спешит покидать свое "хлебное" место возле магазина.

Владелец Лили оставил записку возле супермаркета Фото: Reddit

Размещенный на Reddit пост быстро стал популярным, ворвавшись в тренды и получив более 4 000 лайков и других реакций. Пользователи сети начали активно комментировать увиденное.

"Я познакомился с этой кошкой неделю или две назад. Такая красивая штучка, наблюдала за птицами из кустов на обочине. Подошла ко мне, чтобы погладил, а потом пошла себе дальше", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Она очень дружелюбная, но проблема в том, что сидит в таких местах, где много людей, желающих ее накормить и пригреть. Не думаю, что кто-то бы это делал, если бы она гуляла на траве и занималась обычными кошачьими делами";

"Я встречался с ней еще в июне! Пыталась украсть мой шоколад", — поделился своей историей еще один юзер.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина, которую зовут Никки, спасла брошенную кошку и ее семерых котят от разрушительного урагана "Милтон", недавно натворившего бедствий в американском штате Флорида. Домашняя любимица жила с потомством в одном из заброшенных домов.

Также мы рассказывали, что появление бесшерстных котов XL Bully, которые внешне напоминают коренастых крыс, вызвало у защитников животных обеспокоенность и серьезные опасения относительно их состояния здоровья и благополучия.