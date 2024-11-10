Невидима небезпека: експертка назвала головну загрозу в одязі із секонд-хенду

Одяг, придбаний у секонд-хенді, необхідно спочатку добре випрати, а потім пройтися по ньому гарячою праскою. Тільки так можна очистити його від мікробів і патогенів.

Купівля одягу в магазинах секонд-хенд останніми роками набула дуже широкої популярності, оскільки дає змогу бюджетно поповнити гардероб стильними речами і мінімізувати шкоду екології, сповідуючи усвідомлене споживання. Однак надмірна любов до такого виду шопінгу загрожує і неприємностями, про які слід пам'ятати, вирушаючи по барахолках і блошиних ринках. Про них у своїй колонці для The Conversation розповіла доктор Примроуз Фрістоун, старша викладачка клінічної мікробіології в Університеті Лестера.

Вона з розумінням і навіть схваленням ставиться до шопінгу в секонд-хендах, однак попереджає: придбаний одяг необхідно дуже добре продезінфікувати.

"Це пов'язано з тим, що одяг насправді може бути важливим резервуаром для багатьох інфекційних захворювань", — зазначає вона.

Купівля одягу в секонд-хенді — чудовий спосіб економії Фото: Pixels

За словами лікаря, шкіра природним чином покрита мільйонами бактерій, грибків і вірусів, які в сукупності називаються мікробіомом шкіри. Це означає, що кожен предмет одягу, який носить людина, вступає в тісний контакт із цими мікробами.

Які мікроби можна "купити" в секонд-хенді?

"Багато з мікробів, які регулярно називають мікробіом шкіри домівкою, включають бактерії Staphylococcus (що викликають стафілококові інфекції), Streptococcus (бактерії, які стоять за стрептококом А), грибки, такі як Candida (вид дріжджів, що найчастіше спричиняє молочницю), та віруси, такі як вірус папіломи людини (що спричиняє ВПЛ). Мікробіом шкіри кожної людини унікально адаптований до них. Те, що нормально і нешкідливо для однієї людини, може бути причиною хвороб для іншої", — підкреслює Фрістоун.

Вона попереджає, що бактерії колишнього власника можуть залишатися на одязі із секонд-хенду, якщо його не чистили перед продажем. Звідси — ризик підхопити чужі інфекції або патогени.

"Дослідження показали, що одяг може бути середовищем існування багатьох інфекційних патогенів, включно з такими мікробів, як Staphylococcus aureus (спричиняє інфекції шкіри та крові), бактерій, як-от Salmonella, E coli, норовірусу та ротавірусу (спричиняють лихоманку, блювоту та діарею), а також грибків, що можуть спричиняти мікоз і стригучий лишай", — пояснила науковиця.

Автор наводить як приклад дослідження одягу із секонд-хенду в Пакистані. Учені на речах звідти виявили бактерії, здатні спричинити інфекції шкіри та крові.

Вчені, вивчаючи зразки одягу, дійшли висновку, що багато патогенних мікробів, таких як E coli, Staphylococcus aureus і Streptococcus pyogenes, можуть виживати на одязі протягом місяців за кімнатної температури.

В одязі, що був у вжитку, залишаються сліди від колишніх власників Фото: Unsplash

"Мікроби на одязі з бавовни або змішаних волокон залишалися живими до 90 днів. Але на тканинах з поліестеру ці мікроби жили до 200 днів. Більшість видів бактерій краще виживали в тканинах за високої вологості повітря", — каже Прімароуз.

Вологість — ідеальне середовище для розмноження мікробів. Ділянки шкіри, які схильні ставати вологими, як-от пахви, ступні та ділянка геніталій, як правило, мають найбільшу кількість і найрізноманітніші види мікробів. Тканина, яка стикалася з цими ділянками, буде найбільш забрудненою. Поряд із тілесними рідинами одяг також може бути забруднений слідами залишків їжі. Це також може стати джерелом зростання будь-яких присутніх бактерій або грибків. Для мінімізації всього цього одяг слід зберігати в сухому місці.

Фрістоун додала, що наявність мікробів на одязі не свідчить про 100-відсотковий ризик зараження, однак він зростає для людей з ослабленою імунною системою.

Як запобігти ризикам?

Прання — перше, що потрібно зробити після купівлі одягу в секонд-хенді, навіть якщо це речі з категорії "люкс". Одне дослідження вживаного одягу, зараженого паразитом корости, навіть показало, що прання одягу знищило всіх присутніх паразитів.

Рекомендується прати нещодавно куплений секонд-хенд одяг із мийним засобом за температури близько 60 градусів. Це не тільки очистить одяг від бруду, а й видалить мікроби, а також нейтралізує патогени.

Холодна вода не допоможе позбутися патогенів в одязі. Тому, якщо прання при високій температурі неможливе, краще скористатися дезінфекційним засобом для прання, щоб убити всі наявні мікроби.

Прати речі із секонд-хенду потрібно окремо, не змішуючи з домашнім одягом, щоб не допустити перехресного забруднення.

Щоб остаточно вбити всі мікроби, висохлі речі потрібно пропрасувати гарячою праскою або обробити відпарювачем. Такі заходи дуже ефективні для знищення бактерій, вірусів і яєць паразитів.

Речі із секонд-хенду потрібно прати окремо Фото: furnishhome

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