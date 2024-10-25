Электрики запрещают: 7 популярных приборов, которые нельзя подключать к удлинителю

Электрические удлинители, они же "переноски", могут не выдержать работу с устройствами высокой мощности, такими как обогреватели, и стать причиной пожара.

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Люди часто пользуются удлиннителями, когда обычных розеток в стенах не хватает для подключения всех бытовых приборов. Издание СNET выяснило у экспертов, чем это опасно и какие устройства никогда не стоит так подключать к электросети.

Моделируем ситуацию: на кухне нужно поставить чайник, но есть всего одна розетка, к тому же она занята и находится в неудобном месте. На помощь обычно приходит электрический удлинитель (или "переноска") — приспособление для подведения электричества в труднодоступные места с одним или несколькими разъемами, как у розетки, кабелем и штепсельной вилкой на конце.

"Многие люди не знают, что такое удлинители. Если удлинители имеют калибр 14, а вы используете прибор с нагревательным элементом, к примеру тостер, микроволновую печь или посудомоечную машину, калибр 14 не выдержит силу тока и может сжечь удлинитель. И это является причиной пожаров в Нью-Йорке", — говорит Пол Мартинес, владелец фирмы Electrified NYC Нью-Йорке.

Удлинители калибра 14 и 12 являются одними из самых распространенных удлинителей, продаваемых с удлинителем калибра 14, способным выдерживать мощность примерно до 1800 Вт (или 15 А), что соответствует обычной настенной розетке. Однако Пол Мартинес предупреждает, что любой прибор мощностью более 1800 Вт (15 А) всегда должен быть подключен к выделенной цепи. Он назвал семь устройств, которые ни в коем случае нельзя подключать к удлинителю.

1. Фритюрницы

Приготовление картофеля с помощью фритюрницы Фото: Скриншот

Фритюрницы отлично подходят для быстрого приготовления и разогрева пищи, включая полноценные блюда и гарниры, но не стоит подключать их к удлинителю или сетевому фильтру. Хотя мощность у них разная в зависимости от размера, большие фритюрницы могут потреблять до 2000 Вт, что делает их серьезной опасностью возгорания, если они подключены к удлинителю. Поэтому, если у вас нет места на столешнице, чтобы держать фритюрницу постоянно включенной, лучше всего вытаскивать ее, когда это необходимо, и подключать к специальной розетке.

2. Микроволновые печи

Микроволновка на кухне Фото: Freepik

Микроволновые печи имеют довольно высокую мощность. Это один из тех приборов, которым нужно в первую очередь найти отдельную розетку на кухне или в офисе. К счастью, микроволновки обычно включаются всего на несколько минут, чтобы разогреть еду, и не требуют постоянного подключения к сети, поэтому ради нее можно что-то на короткое время отсоединить, например, чайник или электроплиту.

3. Холодильники

Холодильник в квартире Фото: Pexels

Холодильники потребляют меньше электроэнергии, чем некоторые другие кухонные приборы, но их все равно не рекомендуется использовать с удлинителем, ведь это как раз тот случай, когда нужно постоянное подключение к сети. В случае неисправности удлинителя, даже если не случится пожар, есть вероятность, что холодильник может сломаться.

4. Тостеры и тостер-печи

Тостер T900RL от Gorenje Фото: Скриншот

Хотя тостеры и являются небольшими кухонными приборами, они потребляют много энергии и грозят стать причиной пожара, если подключены к удлинителю. Тостерным печам требуется еще больше энергии для работы, их мощность составляет от 1200 до 1400 Вт.

5. Удлинители

Удлинители опасно подключать друг к другу Фото: Скриншот

Подключение удлинителей к другим удлинителям электрики тоже строго запрещают. Это известно как "цепочка последовательных подключений", может привести к перегреву цепи и кабелей, а это грозит пожаром.

6. Обогреватели

Обогреватели нужно подключать только к розетке Фото: Princess

Электрические обогреватели стали одной из основных причин пожаров. Комиссия по безопасности потребительских товаров США подсчитала, что из-за них с 2017 по 2019 год в среднем произошло 1700 возгораний в год, некоторые из них привели к гибели людей.

"Допустим, вы подключаете удлинитель к напольному обогревателю, вилка плавится, и начинается пожар. Вот почему нельзя использовать удлинители и/или сетевые фильтры для любых приборов, поскольку их следует использовать только для электроники", — подчеркнул Пол Мартинес.

7. Кондиционеры

Кондиционер нужно еще правильно подобрать Фото: Getty Images

Кондиционеры потребляют слишком много энергии для удлинителя или сетевого фильтра, поэтому их необходимо подключать только к розетке. При этом важно правильно подобрать тип для охлаждения конкретного помещения, для этого можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Мощность охлаждения кондиционеров измеряют в Британских Тепловых Единицах — British Thermal Unit (BTU) и в Ваттах (ВТ).

По словам Пола Мартинеза, люди часто покупают дешевые кондиционеры на 5000 BTU, пользуясь скидками, но они не охлаждают дом, как ожидают владельцы. Кондиционеры должны циклично включаться и выключаться, чтобы поддерживать комфортную температуру, но при этом потреблять меньше энергии.

Если же мощности охлаждения не хватает, то компрессор работает в 10 раз интенсивнее. В таком случае в помещении никогда не будет прохладно, счета за электроэнергию возрастут, а если кондиционер еще и подключен к удлинителю, то может начаться пожар из-за перенапряжения.

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