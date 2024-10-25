Електрики забороняють: 7 популярних приладів, які не можна підключати до подовжувача

Електричні подовжувачі, вони ж "переноски", можуть не витримати роботу з пристроями високої потужності, такими як обігрівачі, і стати причиною пожежі.

Related video

Люди часто користуються подовжувачами, коли звичайних розеток у стінах не вистачає для підключення всіх побутових приладів. Видання СNET з'ясувало в експертів, чим це небезпечно і які пристрої ніколи не варто так підключати до електромережі.

Моделюємо ситуацію: на кухні потрібно поставити чайник, але є лише одна розетка, до того ж вона зайнята і розташована в незручному місці. На допомогу зазвичай приходить електричний подовжувач (або "переноска") — пристосування для підведення електрики у важкодоступні місця з одним або кількома роз'ємами, як у розетки, кабелем і штепсельною вилкою на кінці.

"Багато людей не знають, що таке подовжувачі. Якщо подовжувачі мають калібр 14, а ви використовуєте прилад із нагрівальним елементом, приміром, тостер, мікрохвильову піч або посудомийну машину, калібр 14 не витримає силу струму і може спалити подовжувач. І це є причиною пожеж у Нью-Йорку", — каже Пол Мартінес, власник фірми Electrified NYC у Нью-Йорку.

Подовжувачі калібру 14 і 12 є одними з найпоширеніших подовжувачів, що продаються з подовжувачем калібру 14, здатним витримувати потужність приблизно до 1800 Вт (або 15 А), що відповідає звичайній настінній розетці. Однак Пол Мартінес попереджає, що будь-який прилад потужністю понад 1800 Вт (15 А) завжди має бути під'єднаний до виділеного ланцюга. Він назвав сім пристроїв, які в жодному разі не можна підключати до подовжувача.

1. Фритюрниці

Приготування картоплі за допомогою фритюрниці Фото: Скриншот

Фритюрниці чудово підходять для швидкого приготування і розігрівання їжі, включно з повноцінними стравами і гарнірами, але не варто підключати їх до подовжувача або мережевого фільтра. Хоча потужність у них різна залежно від розміру, великі фритюрниці можуть споживати до 2000 Вт, що робить їх серйозною небезпекою загоряння, якщо вони підключені до подовжувача. Тому, якщо у вас немає місця на стільниці, щоб тримати фритюрницю постійно увімкненою, найкраще витягувати її, коли це необхідно, і підключати до спеціальної розетки.

2. Мікрохвильові печі

Мікрохвильовка на кухні Фото: Freepik

Мікрохвильові печі мають досить високу потужність. Це один із тих приладів, яким потрібно насамперед знайти окрему розетку на кухні або в офісі. На щастя, мікрохвильовки зазвичай вмикаються лише на кілька хвилин, щоб розігріти їжу, і не потребують постійного під'єднання до мережі, тож заради неї можна щось на короткий час від'єднати, наприклад, чайник чи електроплиту.

3. Холодильники

Холодильник у квартирі Фото: Pexels

Холодильники споживають менше електроенергії, ніж деякі інші кухонні прилади, але їх все одно не рекомендується використовувати з подовжувачем, адже це якраз той випадок, коли потрібне постійне підключення до мережі. У разі несправності подовжувача, навіть якщо не трапиться пожежа, є ймовірність, що холодильник може зламатися.

4. тостери і тостер-печі

Тостер T900RL від Gorenje Фото: Скриншот

Хоча тостери і є невеликими кухонними приладами, вони споживають багато енергії і загрожують стати причиною пожежі, якщо підключені до подовжувача. Тостерним печам потрібно ще більше енергії для роботи, їхня потужність становить від 1200 до 1400 Вт.

5. Подовжувачі

Подовжувачі небезпечно підключати один до одного Фото: Скриншот

Підключення подовжувачів до інших подовжувачів електрики теж суворо забороняють. Це відомо як "ланцюжок послідовних підключень", може призвести до перегріву ланцюга і кабелів, а це загрожує пожежею.

6. Обігрівачі

Обігрівачі потрібно підключати тільки до розетки Фото: Princess

Електричні обігрівачі стали однією з основних причин пожеж. Комісія з безпеки споживчих товарів США підрахувала, що через них з 2017 по 2019 рік у середньому сталося 1700 загорянь на рік, деякі з них призвели до загибелі людей.

"Припустимо, ви підключаєте подовжувач до підлогового обігрівача, вилка плавиться, і починається пожежа. Ось чому не можна використовувати подовжувачі та/або мережеві фільтри для будь-яких приладів, оскільки їх слід використовувати тільки для електроніки", — підкреслив Пол Мартінес.

7. Кондиціонери

Кондиціонер потрібно ще правильно підібрати Фото: Getty Images

Кондиціонери споживають занадто багато енергії для подовжувача або мережевого фільтра, тому їх необхідно під'єднувати тільки до розетки. При цьому важливо правильно підібрати тип для охолодження конкретного приміщення, для цього можна скористатися онлайн-калькулятором. Потужність охолодження кондиціонерів вимірюють у Британських Теплових Одиницях — British Thermal Unit (BTU) і у Ватах (ВТ).

За словами Пола Мартінеза, люди часто купують дешеві кондиціонери на 5000 BTU, користуючись знижками, але вони не охолоджують будинок, як очікують власники. Кондиціонери повинні циклічно вмикатися і вимикатися, щоб підтримувати комфортну температуру, але при цьому споживати менше енергії.

Якщо ж потужності охолодження не вистачає, то компресор працює в 10 разів інтенсивніше. У такому разі в приміщенні ніколи не буде прохолодно, рахунки за електроенергію зростуть, а якщо кондиціонер ще й під'єднаний до подовжувача, то може початися пожежа через перенапругу.

Раніше Фокус писав, як можна налагодити в будинку резервне живлення на випадок відключень світла. Своїм досвідом поділився айтішник із Києва Олег Дорош.