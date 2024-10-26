"Чуть не заплакала": женщина показала невероятную находку на секонд-хенде (фото)

На видео, опубликованном в сети, Дэвис Буржуа едва сдерживает волнение, постоянно повторяя, что не может прийти в себя от радости.

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Будущая невеста Дэвис Буржуа из Калифорнии (США) "чуть не заплакала", увидев на секонд-хенде дизайнерские кожаные туфли от Габриэлы Херст, которые идеально подходят для ее свадебного образа. Своими эмоции женщина поделилась в TikTok, собрав более 490 тысяч просмотров.

Американка рассказала, что сохранила скриншоты туфель на своем телефоне, планируя купить их за 500 долларов, пока не нашла аналогичную пару на распродаже.

"Я зашла туда в поисках зеркала для ванной комнаты. Проходила вдоль одного из проходов и случайно задела свитер с вешалки, а когда вешала его обратно, то увидела эти туфли. Увидев логотип и ценник в 10 долларов, помолилась и надела свитер", — рассказывает Буржуа.

На видео, опубликованном в сети, Дэвис едва сдерживает волнение, повторяя: "Я схожу с ума, схожу с ума, схожу с ума. Кажется, только что нашла свои свадебные туфли".

Кстати, Габриэла Херст основала свой одноименный лейбл в 2015 году, соединив роскошь и экологичность, чтобы создать стиль вне времени. Дизайнер выступает за подход к моде по принципу "меньше, но лучше", подчеркивая, что настоящая роскошь заключается в хорошо сделанных вещах, которые служат долго.

"Я уже примерила туфли к своему платью — подходят идеально. Нужно их немного почистить. Надену на репетицию свадебной церемонии", — делится планами женщина.

Американка рассказала, что сохранила скриншоты туфель на своем телефоне, планируя купить их за более 500 долларов, пока не нашла аналогичную пару на распродаже Фото: TikTok

Пользователи сети похвалили автора видео за удачную находку.

"Ты удивительная";

"Отличная находка! Отнесите их в мастерскую, чтобы тщательно почистить и освежить";

"Очень рада за вас! Бережливость победила!".

Журналисты издания Newsweek отмечают, что каждая третья вещь (одежда), приобретенная в прошлом году, была подержанной. Это свидетельствует о том, что покупатели все чаще обращаются к платформам перепродажи и комиссионным магазинам. Переход от новой одежды к секонд-хенду, по их словам, особенно заметен среди покупателей поколения Z (две из пяти вещей в их шкафах — это секонд-хенд).

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.