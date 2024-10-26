"Мало не заплакала": жінка показала неймовірну знахідку на секонд-хенді (фото)

На відео, опублікованому в мережі, Девіс Буржуа ледве стримує хвилювання, постійно вигукуючи, що втрачає розум від радості.

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Майбутня наречена Девіс Буржуа з Каліфорнії (США) "мало не заплакала", побачивши на секонд-хенді дизайнерські шкіряні туфлі від Габріели Херст, які ідеально підходять для її весільного образу. Своїми емоції жінка поділилась у TikTok, зібравши більш ніж 490 тисяч переглядів.

Американка розповіла, що зберегла скриншоти туфель на своєму телефоні, плануючи купити їх за понад 500 доларів, доки не знайшла аналогічну пару на розпродажі.

"Я зайшла туди в пошуках дзеркала для ванної кімнати. Минала один з проходів й випадково зачепила светр з вішалки, а коли вішала його назад, то побачила ці туфлі. Побачивши логотип та цінник у 10 доларів, помолилась і одягнула светр", — розповідає Буржуа.

На відео, опублікованому в мережі, Девіс ледве стримує хвилювання, постійно вигукуючи: "Я божеволію, божеволію, божеволію. Здається, щойно знайшла свої весільні туфлі".

До речі, Габріела Герст заснувала свій однойменний лейбл 2015 року, поєднавши розкіш та екологічність, щоб створити стиль поза часом. Дизайнерка виступає за підхід до моди за принципом "менше, але краще", підкреслюючи, що справжня розкіш полягає у добре зроблених речах, які служать довго.

"Я вже приміряла туфлі до своєї сукні — підходять ідеально. Потрібно їх трохи почистити. Вдягну на репетицію весільної церемонії", — ділиться планами жінка.

Американка розповіла, що зберегла скриншоти туфель на своєму телефоні, плануючи купити їх за понад 500 доларів, доки не знайшла аналогічну пару на розпродажі Фото: TikTok

Користувачі мережі похвалили авторку відео за вдалу знахідку.

"Ти дивовижна";

"Чудова знахідка! Віднесіть їх до майстерні, щоб ретельно почистити і освіжити";

"Дуже рада за вас! Ощадливість перемогла!".

Журналісти видання Newsweek зазначають, що кожна третя річ (з-поміж одягу), придбана минулого року, була вживаною. Це свідчить про те, що споживачі все частіше звертаються до платформ перепродажу та комісійних магазинів. Перехід від нового одягу до секонд-хенду, за їхніми словами, особливо помітний серед покупців покоління Z (дві з п'яти речей у їхніх шафах — це секонд-хенд).

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.