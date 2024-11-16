Оминайте стороною: які речі категорично не можна купувати в секонд-хендах і на барахолках

Бажання заощадити, купивши вживані речі, іноді може обернутися серйозними проблемами. Тому варто знати, що краще купувати новим, щоб не втратити і гроші, і здоров'я.

Походи по секонд-хендах, барахолках і комісійних магазинах для багатьох — спосіб відшукати потрібну річ за приємною ціною, а також знайти щось цікаве. Однак є предмети, які категорично не рекомендується купувати з рук або такі, що були у вжитку. У спробі заощадити на них можна втратити не тільки гроші, а й отримати проблеми зі здоров'ям. Які речі не можна брати в подібних магазинах і краще купувати нові, розповіли оглядачі ресурсу Growth and Finance.

Пляшечки для дитячого харчування

Дитячі пляшечки колись виготовляли з використанням небезпечного хімікату під назвою бісфенол А (BPA). За даними Національного інституту охорони здоров'я (NIH), він накопичується в тканинах і органах людини, потенційно завдаючи шкоди здоров'ю дитини через різні молекулярні механізми. Він може спричиняти проблеми з нервами та поведінкою у немовлят і дітей. Ця речовина заборонена в дитячих пляшечках, тому краще уникати купівлі в секонд-хенді.

Шоломи

Найчастіше велосипедні шоломи або шоломи для мотоциклістів у комісіонках і секонд-хендах багатьох ваблять своєю доступною ціною порівняно з новими. Однак безпека — зовсім не те, на чому можна економити. Необхідно пам'ятати, що більшість шоломів розраховані на те, щоб витримати тільки одне зіткнення або одне падіння на тверду поверхню. Щойно це відбувається, піна всередині стискається і не захищатиме так само, як раніше, навіть якщо зовні виглядає майже ідеально.

Шолом, навіть ідеально цілий зовні, може мати сліди пошкоджень усередині Фото: freepik

Автокрісла

Купуючи автокрісла для дітей, потрібно бути впевненими в тому, що в потрібний момент воно надійно захистить малюка, засувки не луснуть і утримають дитину. Історію автокрісла в секонд-хенді немає можливості перевірити, тому краще не ризикувати, віддаючи гроші за річ, яка може підвести в найкритичніший момент.

Косметика

Багато секонд-хендів ваблять покупців великою кількістю різноманітної косметики, починаючи від кремів і шампунів і закінчуючи тушшю і тінями для повік. Яскраві тюбики від відомих брендів за доступною ціною мало кого залишать байдужими. Однак варто пам'ятати, що косметика і пензлі для макіяжу, які були відкриті та використані, — це величезний ризик бактеріальних проблем, включно з метицилін-резистентним золотистим стафілококом (MRSA). Вони є розсадником усіх видів чужих мікробів.

Пензлі для макіяжу та розпакована косметика — потенційні накопичувачі бактерій Фото: УП

Туалетні приналежності

Так само слід уникати купівлі вживаних засобів особистої гігієни, включно з кусачками для нігтів, бритвами, зубними щітками, лосьйонами та іншими засобами для догляду за шкірою. У них можуть перебувати бактерії та грибки, здатні викликати проблеми зі здоров'ям. Другий момент: ці речі можуть бути давно протерміновані і небезпечні для використання.

Нижня білизна та купальники

Попри те, що спідня білизна найтісніше контактує з тілом людини, збираючи всі її бактерії, знаходяться ті, хто не гребує купувати трусики, бюстгальтери, бра, що були у вжитку. Проте вкотре нагадаємо, що ці речі потрібно купувати тільки новим, щоб не підхопити чужі проблеми зі здоров'ям. Те саме стосується і купальників, які, до речі, не можна прати в гарячій воді, оскільки це призводить до зносу матеріалу. Навряд чи перед тим, як потрапити до вас у руки, вони проходять ретельне чищення.

Нижня білизна — те, що категорично не рекомендується купувати в секонд-хенді Фото: freepik

Дрібна побутова техніка

Купівля вживаної дрібної побутової техніки, як-от міксери, блендери і навіть лампи, являє собою значний ризик загоряння через стару, несправну проводку. Крім того, прилад зі зношеним або потертим шнуром може генерувати небезпечні рівні тепла, запалюючи поверхні, як-от рушники для рук, килими і штори, і спричиняючи пожежу.

Капелюхи

Капелюхи носять на голові, збираючи піт і сміття, і рідко перуть. Тож, купуючи цей предмет гардероба, людина ризикує в буквальному сенсі знайти проблеми на свою голову. Ще одним неприємним фактором є ймовірність зараження вошами. Краще уникати купівлі старих капелюхів, але якщо все ж таки спокуса була занадто великою, необхідно дуже ретельно продезінфікувати капелюх або кепку, перш ніж його надягати.

М'які іграшки — накопичувачі пилу та бактерій Фото: freepik

М'які іграшки

М'які іграшки — це розсадник неприємних, брудних мікробів і бактерій. Традиційно м'які іграшки вважаються пилозбірниками, а пройшовши через хімічну обробку перед потраплянням на полиці секонд-хендів, вони стають ще більш небезпечними для дітей.

Килими та покриття для підлоги

Килими, які лежали на підлозі, накопичують бруд, лупу, алергени та можливі бактерії або зараження. Більшість людей не дбають про чищення своїх килимів належним чином. Тому краще купити нові, ніж економити на покупці старих.

Антипригарний посуд

Антипригарні покриття на посуді часто містять пер- і поліфторалкільні речовини (ПФАС), які дуже повільно розкладаються в організмі та можуть спричиняти проблеми зі здоров'ям, включно зі зниженням імунітету та захворюваннями нирок. Використаний антипригарний посуд часто має подряпини на покритті, що збільшує ризики для здоров'я.

Раніше Фокус писав, яку небезпеку таїть у собі одяг із секонд-хенду.