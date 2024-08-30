Може зробити кожен: акумулятор за 20 гривень "врятує" холодильник без світла

Щоб зберегти холод у холодильнику за відсутності світла, достатньо до 10 акумуляторів холоду з пластикових пляшок, води та солі, стверджує фізик.

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В Україні діють графіки відключення електроенергії, внаслідок чого у холодильниках можуть псуватися продукти харчування. Про те, як підтримувати низьку температуру в холодильнику без світла, розповів Геннадій Карпов порталу "Суспільне Дніпро".

За словами українця, зберігати свіжість продуктів у холодильнику під час відключень йому допомагають саморобні акумулятори холоду. За освітою чоловік фізик, однак, за його словами, для створення такого акумулятора потрібні лише побутові знання.

Повідомляється, що акумулятор холоду — простий у виготовленні та дешевий пристрій. Загальна вартість його компонентів становить близько 20 гривень. Йдеться про півторалітрову пластикову пляшку, воду та 180-200 г солі. Сіль краще обирати extra або кам'яну, а от морську сіль чоловік не радить використовувати.

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Технологія виготовлення акумулятора така: шість-сім столових ложок солі "з гіркою" потрібно засипати в пляшку і залити холодною водою. Зверху слід залишити трохи повітря, щоб акумулятор не розірвався під час заморозки. Далі пляшку з розчином слід помістити в морозильну камеру.

"Три-чотири сантиметри до розчинення солі або чотири-п'ять сантиметрів після розчинення. Під час розчинення щільність розсолу зростає майже на 10 відсотків", — зазначив співрозмовник видання.

Інструкція зі створення акумулятора холоду Фото: Суспільне Дніпро

За словами Геннадія Карпова, заморожувати пляшки краще по черзі. Загалом для холодильника потрібно підготувати до 10 пляшок. На це може піти кілька днів. Кожен такий акумулятор має місткість приблизно 30 Вт*г "чистого холоду". На його вироблення компресор витрачає 50-60 Вт*г, а це приблизно година роботи холодильника.

Оптимальна кількість акумуляторів десь чотири-шість, це дасть змогу пережити чотири-п'ять годин без світла", — стверджує Геннадій Карпов.

Для самого холодильника чоловік радить виготовити два-три акумулятори холоду, але з нижчою концентрацією солі — 90-100 грамів на півторалітрову пляшку. Зберігати всі акумулятори холоду потрібно в морозилці.

Нагадаємо, американський інженер своїми руками зробив портативну зарядну станцію на основі акумуляторного модуля від старого електромобіля. Винахідник використав модуль Spark EV, інвертор, BMS, які помістив у дерев'яний корпус. Пристрій може живити електроплиту, холодильник та інші гаджети.

Також повідомлялося, що під час блекауту газовий котел може працювати від акумулятора або зарядної станції до 6 годин поспіль, але важливо враховувати низку нюансів, зокрема обрати тип зарядної станції або акумулятора та правильно розрахувати необхідну потужність.