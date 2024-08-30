Может сделать каждый: аккумулятор за 20 гривен "спасет" холодильник без света

Чтобы сохранить холод в холодильнике без света, достаточно до 10 аккумуляторов холода из пластиковых бутылок, воды и соли, утверждает физик.

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В Украине действуют графики отключения электроэнергии, в связи с чем в холодильниках могут портиться продукты питания. О том, как поддерживать низкую температуру в холодильнике без света, рассказал Геннадий Карпов порталу "Суспільне Дніпро".

По словам украинца, сохранять свежеть продуктов в холодильнике во время отключений ему помогают самодельные аккумуляторы холода. По образованию мужчина физик, однако, по его словам, для создания подобного аккумулятора нужны лишь бытовые знания.

Сообщается, что аккумулятор холода – простое в изготовлении и дешевое устройство. Общая стоимость его компонентов составляет около 20 гривен. Речь идет о полуторалитровой пластиковой бутылке, воде и 180-200 г соли. Соль лучше выбирать extra или каменную, а вот морскую мужчина не советует использовать.

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Технология изготовления аккумулятора следующая: шесть-семь столовых ложек соли "с горкой" нужно засыпать в бутылку и залить холодной водой. Сверху следует оставить немного воздуха, чтобы аккумулятор не разорвался во время заморозки. Далее бутылку с раствором следует поместить в морозильную камеру.

"Три-четыре сантиметра до растворения соли или четыре-пять сантиметров после растворения. Во время растворения плотность рассола возрастает почти на 10 процентов", – отметил собеседник издания.

Инструкция по созданию аккумулятора холода Фото: Суспільне Дніпро

По словам Геннадия Карпова, замораживать бутылки лучше по очереди. Всего для холодильника нужно подготовить до 10 бутылок. На это может уйти несколько дней. Каждый такой аккумулятор имеет емкость примерно 30 Втг "чистого холода". На его выработку компрессор тратит 50-60 Втг, а это примерно час работы холодильника.

Оптимальное количество аккумуляторов где-то четыре-шесть, это позволит пережить четыре-пять часов без света", – утверждает Геннадий Карпов.

Для самого холодильника мужчина советует изготовить два-три аккумулятора холода, но с более низкой концентрацией соли — 90-100 граммов на полтора литровую бутылку. Хранить все аккумуляторы холода нужно в морозилке.

Напомним, американский инженер своими руками сделал портативную зарядную станцию на основе аккумуляторного модуля от старого электромобиля. Изобретателю использовал модуль Spark EV, инвертор, BMS, которые поместил в деревянный корпус. Устройство может питать электроплиту, холодильник и другие гаджеты.

Также сообщалось, что во время блэкаута газовый котел может работать от аккумулятора или зарядной станции до 6 часов подряд, но важно учитывать ряд нюансов, в частности выбрать тип зарядной станции или аккумулятора и правильно расчитать необходимую мощность.