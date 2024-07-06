Чтобы работал холодильник, чайник, интернет: электрик раскрыл правду о резервном питании

Многие украинцы имеют ложные представления об использовании инверторов с аккумуляторами или зарядных станций Ecoflow в своих домах во время отключений света — а это не так просто, особенно если хочется сэкономить.

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Из-за постоянных отключений света украинцы массово заинтересовались системами бесперебойного питания для домов и предприятий. Фокус пообщался с Николаем Жируном, профессиональным электриком, который устанавливает генераторы и гибридные инверторы в квартирах Киева. Он рассказал, как такое оборудование работает, чем помогает, сколько стоит и какие риски несет.

Установка систем бесперебойного питания

У Николая сейчас много заказов и работы, разные люди звонят, кому-то надо дороже, кому-то — дешевле. Системы резервного питания типа генераторов и гибридных инверторов — это хорошо, но всегда есть нюансы, потому что продукт довольно сложный, имеет определенные требования, с ним надо правильно обращаться, объясняет специалист.

На сегодня установить и подключить правильно систему резервного питания с инвертором в городе Киеве в среднем стоит 10 тысяч гривен в зависимости от объектов, от комплекта, от сложности. Сюда входит работа в электрическом щите, это основное, потому что нужно выделить резервную группу, которую будет питать этот инвертор. Если же инвертор имеет большую мощность и перекрывает потребности квартиры с запасом, то можно устанавливать его для питания всего.

Это статическая система, которая монтируется на стену возле электрического щита, подключается кабелем в щит или же отдельный щит устанавливается. Там есть автомат для инвертора, если гелевые аккумуляторы — автомат для защиты аккумуляторной батареи, переключатель трехпозиционный для переключения инвертора в момент, когда если если он, не дай Бог, сломается или когда долгий период есть свет и вы не хотите чтобы он работал и шумел.

Инвертор для резервного питания квартиры Фото: Скриншот Аккумуляторы для резервного питания квартиры Фото: Скриншот

Такая система бесперебойного питания постоянно работает, когда свет исчезает, она автоматически переключает реле, инвертор переходит в режим работы от аккумуляторов. Когда же электроснабжение восстанавливается, он автоматически переводит нагрузку на режим Bypas, то есть пропускает ток транзитом из сети, и начинается цикл заряда аккумуляторной батареи от сети. Когда нет света человек подключает устройства к розеткам в квартире, главное следить за суммарной мощностью.

"Когда устанавливается инвертор, он подключается, настраивается, и все — туда никто не лезет. Он сам заряжается, сам переключает, сам выключится, если будут какие-то ошибки и даже покажет, что произошло. В инструкции можно прочитать, что означает ошибка, или же вызвать мастера", — отметил Николай Жирун.

Разрешение на систему резервного питания

Установка системы резервного питания, например, инвертора и аккумуляторов, для собственных нужд не требует получения каких-то разрешений или оформления документов. Разрешения нужны при установке большой станции с солнечными панелями, чтобы не только потреблять, но и отдавать излишки выработанной энергии в общую сеть. Для этого придется подготовить проект и обратиться к поставщикам электроэнергии. Такая станция подойдет для частных домов и предприятий, но не для квартир.

Как выбрать инверторы и аккумуляторы для резервного питания

Сначала нужно сделать замеры, то есть физически приехать на квартиру и замерить фактическое потребление, сделать расчеты, чтобы понимать, какое время потребуется, чтобы работало оборудование, и тогда подбирается уже по потребностям. Благодаря опыту Николай Жирун уже может примерно сказать, какое оборудование для каких нужд нужно, а это все индивидуально, потому что одни люди экономят, а другие — нет. В зависимости от типа инвертора и емкости аккумуляторов подбирается оборудование, высчитывается, что будет работать и какое время. Общаясь с клиентом, Николай сразу спрашивает: "Что вы хотите, чтобы у вас работало, и какое время". Тогда можно сориентировать человека.

По словам украинского мастера, инвертором не стоит запитывать бойлер, стиральную машину, посудомойку, в некоторых случаях варочную поверхность (электроплиту) — это очень энергоемкие приборы, если их не выводить отдельно, то они очень быстро посадят аккумулятор. Тогда все сводится к нулю, потому что бойлер в среднем имеет мощность 2 кВт, если он будет постоянно включенным и подогревать воду, то резерва по сути никакого не будет.

"Холодильник к таким приборам не относится, наоборот, это первое в списке того, что должно работать в квартире. Холодильник, интернет, телевизор, освещение — вот самый распространенный вариант того, что нужно людям", — добавил электрик.

Николай Жирун установил инвертор для резервного питания

Инвертор на 5 кВт и литий-железофосфатный аккумулятор на 5 кВт в большинстве случаев закрывает все потребности средней квартиры. Но это при условии, что жильцы не включают бойлер, стиральную машину, посудомойку, электроплиту. Тогда будут работать интернет и розетки в квартире, к которым можно подключать выбранные приборы. Сейчас люди интересуются относительно кондиционеров — здесь вопрос противоречивый, потому что разные модели имеют разное потребление.

"Я пытаюсь объяснять: если мы рассматриваем систему для резервного питания, то это должно быть именно резервное питание. Если мы рассчитали, что аккумулятора на 5 кВт хватит на 4-6 часов, то я не советую включать все сразу, чтобы за 4 часа разрядить его, потому что по графику через 5 часов должны включить свет. А если не включат? Или включат через 10? А вы чайник включали и кондиционером пользовались. У вас вроде есть инвертор с аккумулятором, а света нет. Поэтому включать надо только самое необходимое. Например, интернет, холодильник, освещение, охранная система — вот это самое главное, базовое. Поверхность для варки можно заменить газовой плитой. Портативная электрическая потребляет как электрочайник и подойдет, если нужно подогреть еду", — поделился Николай Жирун.

Он добавил, что некоторое время пробовал самостоятельно подбирать оборудование для клиентов, но возникало много проблем, если оно оказывалось неисправным. Электрик не является дистрибьютором, поэтому не может отвечать за продукт ни физически, ни юридически. Обычно Николай Жирун лишь советует онлайн-магазин, где можно выбрать подходящую модель и получить гарантию. После приобретения мастер устанавливает оборудование и помогает по мере своих возможностей решить проблемы, если они возникают.

"Вы заказываете, оплачиваете, а я устанавливаю. Возникнут нюансы — будем решать вместе", — говорит он клиентам.

Главное, чтобы у продавца был сервис и гарантийные обязательства, чтобы была возможность сдать в ремонт. В большинстве случаев этого нет. Николай Жирун поделился, что имеет знакомого специалиста по электронике, который ремонтирует инверторы и помогает клиентам на коммерческой основе, если они соглашаются. После ремонта электрик привозит и снова подключает оборудование в квартиру.

"В прошлом году такая проблема возникла с генераторами. Завезли много, купили все, кто хотел, потом они начали ломаться, а обратиться было некуда. Пришлось искать частных мастеров, понимать, какая у них квалификация, насколько хорошо они отремонтируют. С инверторами примерно такая же ситуация", — сообщил он.

Система бесперебойного питания в квартире

Минусы подключения инвертора в квартире

Сами по себе инверторы для бесперебойного питания довольно шумные, все зависит от мощности и типа. Существуют и бесшумные, но они намного дороже. Шум инверторов создает дискомфорт, особенно вечером, когда один или два человека дома и в доме тихо. Больше всего они шумят, когда заряжается или разряжается аккумулятор.

Часто люди хотят установить систему резервного питания, надеясь при отключении света пользоваться самыми необходимыми приборами, а когда оно есть — всем, чем заблагорассудится. Но при подключении инвертора, который будет автоматически переключать питание с сети на аккумулятор и наоборот, ограничивается мощность. Например, 3-киловаттный инвертор, подключенный на всю квартиру, не может дать больше 3 кВт даже тогда, когда свет есть, и нельзя включать все приборы сразу.

"Основная проблема в том, что люди этого не понимают. Чтобы не приходилось вручную все переключать и настраивать, надо сделать выделенную группу с запасом мощности, чтобы инвертор в максимальной нагрузке работал, условно, на 70%. Тогда эта система будет служить долго, исправно и без вмешательств", — пояснил киевский электрик.

Сколько стоит комплект бесперебойного питания

По словам Николая Жируна, лучшие производители те, которые предлагают более дорогую продукцию. Но в первую очередь нужно оценивать товар со стороны покупателя, чтобы был сервис и качественное обслуживание, неважно, дорогое оборудование или дешевое. Чтобы была возможность обратиться за гарантией или за консультацией по какому-то поводу.

Инверторы есть разные. На рынке сейчас пытаются продать простые модели, которых раньше накупили много — это относительно недорогие мобильные инверторы 12-220 В или 24-220 В. Люди докупают к ним отдельно аккумуляторы и зарядное устройство, чтобы использовать в квартирах.

Сейчас стационарные системы из инвертора мощностью 5 кВт и батарей емкостью 5 кВт*ч литий-железо-фосфатных, независимо от производителя, в среднем стоят 90-100 тысяч гривен, хотя еще месяц назад такой комплект стоил 65-75 тысяч гривен. Цены значительно увеличились из-за повышения спроса.

Аккумулятор типа LiFePO4 хорошо подходит для резервного питания квартиры Фото: Скриншот

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы зарекомендовали себя хорошо для резервного питания, если они новые и правильно подключены и настроены — выдерживают до 7 тысяч циклов заряда-разряда в определенном диапазоне, то есть не нужно полностью разряжать и заряжать. После этого емкость падает только на 20%, то есть 80% сохраняются, как говорят производители. Одна аккумуляторная батарея 5 кВт — 48 В — 100 Ач стоит от 900 до 1 300 долларов в зависимости от производителя и продавца. Инверторы стоят от 25 тысяч до 100 тысяч гривен.

Клиенты, у кого немного средств, хотят устанавливать гелевые аккумуляторы для бесперебойного питания, но должны понимать, что этот аккумулятор будет служить всего полтора-два года в зависимости от интенсивности использования, частоты заряда и разряда. После этого они уменьшают свою емкость, а в некоторых случаях вообще становятся неисправными и требуют замены. Есть также свинцово-кислотные аккумуляторы типа AGM (Absorbent Glass Mat), они подобны гелевым по технологии.

Киевляне устанавливают себе и дешевые варианты комплектов резервного питания с литий-ионными аккумуляторами, вот к ним сейчас наибольшее внимание, потому что они могут взорваться или загореться. Как подчеркнул Николай Жирун, это происходит только в случае неправильного использования. Например, во всех мобильных телефонах стоят литий-ионные аккумуляторы, но они вполне безопасны, если корпус не повредить физически.

"Раньше еще устанавливал более бюджетные варианты, но сейчас не хочу таким заниматься. Кто бы не хотел сэкономить, но чем бюджетнее вариант, тем больше будет проблем в будущем из-за экономии на оборудовании и различных компонентах, это уже проверено", — признался Николай.

Чем опасны инверторы и аккумуляторы в квартирах

Везде есть свои правила использования. Николай Жирун вспомнил случай на Борщаговке, где аккумулятор взорвался и разнес едва ли не полквартиры.

Квартира на Борщаговке после взрыва аккумулятора после взрыва Фото: ГСЧС

"Ситуация вообще очень интересная, насколько я понимаю, скорее всего, или неквалифицированный электрик устанавливал или сам владелец, потому что на фото-видео видно: там не было защиты — платы BMS-контроля, которая бы управляла этим аккумулятором", — прокомментировал он.

Второй момент, что это мог быть аккумулятор от электромобилей, который по характеристикам плохо подходил к инвертору.

"Вопрос: как он был настроен? У меня есть сейчас такой аккумулятор литий-ионный, из похожих элементов сделан, под инвертор подходит 7S2P — это у нас 6S2P. У таких аккумуляторов рабочее напряжение меньше, чем работает инвертор, то есть он систематически будет перезаряжать аккумулятор, а это не есть хорошо", — пояснил электрик.

Аккумулятор после взрыва в квартире на Борщаговке Фото: Национальная полиция Киевской области

В прошлом и позапрошлом году было распространено использование обычных автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов в квартирах и подключение их к инверторам для резервного питания без света. В процессе эксплуатации эти аккумуляторы выделяют взрывоопасный газ — водород.

"Я сталкивался с кислотно-свинцовыми аккумуляторами несколько раз и потом понял, что нет смысла работать с этим сегментом, потому что это нарушение правил эксплуатации, потому что их нельзя использовать в принципе для резервного питания. Как рекомендовать людям то, что использовать в квартирах нельзя?" — отметил Николай.

Вскоре он начал работать с гелевыми аккумуляторами, которые гораздо безопаснее, ведь герметично закрыты, не выделяют газа, к тому же могут работать в разных диапазонах температур в зависимости от моделей. Здесь важно, кто устанавливает инвертор. Нужно правильно настроить ток заряда, ток разряда, напряжение аккумуляторов.

Если это гелевые аккумуляторы, то можно в элементах меню инвертора выбрать соответствующий тип батареи, там предусмотрены стандартные настройки. Но нужно вручную вносить данные о токе заряда и разряда — это характеристики самого аккумулятора, которые отличаются у производителей. Такую процедуру необходимо делать также для литий-ионных и литий-железо-фосфатных аккумуляторов.

Если гелевый аккумулятор заряжать и разряжать под большим током с большим напряжением, то он просто очень быстро выйдет из строя, а обычный свинцово-кислотный может взорваться. Производители об этом предупреждают, хотя Николай лично о таких случаях не слышал. Самая большая угроза для литий-ионных батарей — сильная перезарядка. Литий-железо-фосфатные боятся глубокой разрядки, уже после первого случая они могут потерять 50% емкости или вообще перестать работать.

Чтобы нормально работали гелевые аккумуляторы, нужна активная балансировка, она играет большую роль. Николай советует выбирать аккумуляторы из одной партии, чтобы характеристики были примерно одинаковы.

Еще одна проблема — вентиляция при использовании систем резервного питания. Инвертор имеет вентиляционные входы-выходы, есть требования по монтажу, чтобы помещение было открытым.

"Когда мы монтировали инвертор в шкаф, то говорили людям: пока нет отключений, можно нормально использовать шкаф, но при использовании инверторов, пожалуйста, открывайте его, чтобы был доступ воздуха и инвертор мог охлаждаться. И были моменты, когда владельцы об этом забывали, инвертор перегревался и просто выключался, уходил в защиту. Еще есть очень много нюансов, которые нужно знать о правильном подключении, последовательной работе, защите, настройке. Очень важно, чтобы люди не брались это делать сами без соответствующей квалификации", — подчеркнул электрик.

Зарядные станции для резервного питания

Зарядные станции подключить в квартире — это также большая проблема, говорит Николай. Киевляне покупают Ecoflow по 60-80 тысяч гривен, а они не оправдывают ожиданий, потому что люди хотят использовать их не в ручном режиме, будто большой павербанк, а в качестве системы резервного питания. Неудобно постоянно переставлять зарядную станции с места на место, чтобы поочередно включать чайник или другие устройства, когда выключают свет, поэтому пробуют подключать их к энергосети квартиры.

"При установке любого оборудованием надо правильно подготовить систему к использованию для резервного питания, это касается, стационарных, переносных инверторов и даже Ecoflow. Чтобы правильно подключить станцию, нужно в ручном режиме делать коммутацию в щите", — предупредил электрик.

Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 Max Фото: Скриншот

Украинцы прибегают к разным способам подключения, самый популярный вариант — это "вилка-вилка". Они выключают входной автомат, включают одну вилку в розетку, а другую — в станцию.

"Свет вроде появляется, но это же риски, все на человеческой ответственности. Потому что много случаев, когда забывают автомат выключать или когда включают свет, то забывают выключить станцию из розетки, и она сгорает. Я рекомендую в ручном режиме делать переключение на станцию в щите, подключать специальный кабель к Ecoflow, и свет в квартире будет, хотя с ограниченной мощностью. Когда же свет появляется — снова переключать в положение работы от сети, а станцию поставить на зарядку. Эти манипуляции нужно делать вручную", — сообщил мастер.

Некоторые хотят, чтобы питание от станции переключалось автоматически, но Николай Жирун не поддерживает эту идею. Во-первых, много разных приборов нужно использовать, чтобы автоматика работала от станции. Во-вторых, станция должна быть постоянно включена, автоматика должна постоянно мониторить наличие света и переключать нагрузку.

"Самый большой вопрос, как в этот момент должна регулироваться нагрузка. Потому что свет исчез, автоматика сработала, а бойлер остался включенным и аккумулятор разряжается из-за нагрева воды. Можно выделить группу, но опять же, это большой объем работы, которая тратится на то, что не очень практичное, как по мне. Чтобы это работало, очень многое зависит от человеческого фактора. Например, если муж понимает и решает сам все делать — это одно. А если его дома нет, кто этим будет заниматься? Опять риски. Не дай Бог, что-то сделали не так — поражение электрическим током. Кто будет отвечать? Всегда надо смотреть со стороны безопасности", — заключил Николай.

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