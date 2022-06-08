До середини літа Росія залишиться без техніки й електроніки популярних брендів

У великій мережі "Сітілінк" товари зараз розкуповують удвічі швидше, ніж поповнюються їх запаси.

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Асортимент електроніки та побутової техніки у Росії може значно скоротитися до середини цього літа. Такий прогноз озвучив генеральний директор мережі магазинів "Сітілінк" Михайло Славінський на форумі "Тиждень російського ритейлу", передає агентство ТАРС.

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За його словами, вже зараз споживачі щодня скуповують пристрої вдвічі швидше, ніж ритейлер встигає поповнити запаси продукції різних брендів. Поки дефіцит товарів не відчувається, але найближчими тижнями на "Сітілінк" чекає велика товарна "яма".

Утім, уже зараз різноманітність на російському ринку знизилася. Якщо до початку війни в Україні компанія пропонувала приблизно 2 тисяч позицій у категорії електроніки, то зараз — 1,5. У категорії побутової техніки раніше було представлено майже 8 тисяч різних моделей, тепер приблизно 5 тисяч. І це при тому, що "Сітілінк" входить у ТОП-3 найбільших інтернет-магазинів РФ, має понад тисячу магазинів зі складами та доставляє замовлення до 500 міст країни.

"Преміальні бренди побутової техніки залишають російський ринок, але заміщення доступне. Щодо мікроелектроніки, то є труднощі з імпортозаміщенням: продукції без тайванських чіпів — дуже мало. Тому основне завдання ритейлерів — знайти товар і привезти його", — прокоментував ситуацію Михайло Славінський.

Комерційний директор мережі магазинів "Холодильник.ру" Олексій Погудалов у коментарі виданню "РБК" також поскаржився на скорочення асортименту смартфонів, телевізорів, пилососів, холодильників, посудомийних машин та іншої техніки. Найсильніше компанія відчуває дефіцит товарів зі США, Європи та Південної Кореї, особливо не вистачає техніки від Apple та Samsung, які перестали співпрацювати з росіянами у березні. У сегменті побутової техніки не вистачає також продукції брендів Bosch, Dyson, Electrolux та Miele.

Як пояснив Олексій Погудалов, скорочення асортименту спричинене насамперед припиненням постачання техніки внаслідок міжнародних санкцій. Існує також проблема виробництва безпосередньо в Росії, адже комплектувальних теж не вистачає. Росіяни намагаються знайти альтернативні шляхи отримання готової продукції, але без особливого успіху.

Ще одне галузеве джерело повідомило, що санкції призвели до порушення логістичних ланцюжків, тому виробникам доводиться змінювати маршрути доставки, змінювати європейських постачальників на китайські, а це призводить до підвищення цін. У цьому собівартість продукції російського виробництва збільшилася на 15–18%.

Заступник директора торгової компанії "Марвел-Дистрибуція" Станіслав Солтицький заявив, що зараз російські магазини просувають маловідомі китайські бренди, які раніше не могли конкурувати з популярнішими західними виробниками.

Раніше писали, що Тайвань заборонив постачання високотехнологічних чіпів до Росії та Білорусі. Крім того, найбільша країна-виробник напівпровідників обмежила експорт обладнання для друку мікросхем.

Без постачання чіпів із Тайваню розвиток електроніки в Росії відкотиться на 20 років тому. Справа в тому, що російським виробникам доступна лише 90-нанометровий технологічний процес, а це рівень 2002 року.

Повідомляли також, що країни НАТО продають Росії військову електроніку всупереч санкціям. Дуже часто у російській бойовій техніці, захопленій в Україні, знаходять відносно нове обладнання іноземного виробництва, зокрема французького, швейцарського й американського.