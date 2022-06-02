Тайвань заборонив постачання високотехнологічних чіпів у Росію та Білорусь

Як вдалося з'ясувати журналістам, Білорусь внесли до списку санкцій, оскільки вона могла допомагати РФ обходити накладені обмеження.

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Міністерство економіки Тайваню заборонило експорт мікросхем і процесорів із тактовою частотою понад 25 мегагерц у Росію та Білорусь. Про це у середу, 1 червня, повідомило видання Digitimes.

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Під заборону потрапили чіпи з рівнем швидкодії 5 гігафлопс і вище з розрядністю 32 біти і більше, тактовою частотою понад 25 МГц, більш ніж одну шину даних або команд або одного порту, що забезпечують з'єднання між мікросхемами зі швидкістю передавання даних 2,5 МБ/c. Також тайванська влада заборонила постачати в РФ і Білорусь чіпи з більш ніж 144 виводами або базовим часом затримки відкриття затвора менше 0,4 наносекунд.

Крім цього, Тайвань обмежив експорт літографічного обладнання та електронні мікроскопи з функцією сканування. За даними видання, Білорусь потрапила під санкції, оскільки вона потенційно могла допомогти РФ оминути введені обмеження.

У публікації наголошується, що чіпи є основним товарів для експорту Тайваню, на їхню частку в 2021 році припало 32% від загальної вартості поставок за кордон. Основними ринками є США, Сінгапур, Гонконг і Китай.

Нагадаємо, за даними експертів, Росія відстає від світових виробників напівпровідникових чіпів на 30 років. Саме стільки років знадобиться державі-агресору, щоб наздогнати конкурентів.

Раніше ми писали, чому Росія не зможе налагодити виробництво чіпів за прикладом Китаю.