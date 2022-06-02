Тайвань запретил поставки высокотехнологичных чипов в Россию и Беларусь

Как удалось выяснить журналистам, Беларусь включили в санкционный список, поскольку она могла помогать РФ обходить наложенные ограничения.

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Министерство экономики Тайваня запретило экспорт микросхем и процессоров с тактовой частотой более 25 мегагерц в Россию и Беларусь. Об этом в среду, 1 июня, сообщило издание Digitimes.

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Под запрет попали чипы с уровнем быстродействия 5 гигафлопс и выше с разрядностью 32 бита и более, тактовой частотой более 25 МГц, более одной шины данных или команд или одного порта, обеспечивающие соединение между микросхемами со скоростью передачи данных в 2,5 МБ/c. Также тайваньские власти запретили поставлять в РФ и Беларусь чипы с более чем 144 выводами или базовым времени задержки открытия затвора менее 0,4 наносекунд.

Помимо этого Тайвань ограничил экспорт литографическое оборудование и электронные микроскопы с функцией сканирования. По данным издания, Беларусь попала под санкции, так как она потенциально могла помочь РФ обойти введенные ограничения.

В публикации отмечается, что чипы являются основным товаров для экспорта Тайваня, на их долю в 2021 году пришлось 32% от общей стоимости поставок за границу. Основными рынками являются США, Сингапур, Гонконг и Китай.

Напомним, по данным экспертов, Россия отстает от мировых производителей полупроводниковых чипов на 30 лет. Именно столько лет понадобится государству-агрессору чтобы догнать конкурентов.

Ранее мы писали о том, почему Россия не сможет наладить производство чипов по примеру Китая.