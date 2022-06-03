Прекращение экспорта чипов из Тайваня отбросит Россию на 20 лет назад, — эксперт

Без доступа к передовым технологиям производства РФ может выпускать только чипы уровня 2002 года, а с Китаем договориться не удалось.

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Прекращение Тайванем поставок чипов и оборудования для их изготовления лишит Россию практически всей современной электроники. Об этом пишет издание The Insider, ссылаясь на инженера, разрабатывающего микросхемы для аэрокосмической отрасли.

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По словам источника, ограничения со стороны Тайваня основаны на Вассенаарских соглашениях, предусматривающих запрет на поставки продукции двойного назначения. Такие меры приводят к фактической остановке экспорта всех современных товаров. В 1996 году 33 страны, в том числе Россия, подписали его с целью ограничить применение электроники в военных целях, даже если она изначально производится для коммерческих целей.

Стоит отметить, что Тайвань является одним из крупнейших в мире производителей микроэлектроники. Теперь же страна отказалась поставлять в Россию процессоры с тактовой частотой более 25 МГц — менее производительные чипы сейчас используются крайне редко.

Как отмечает источник, запрет таких микросхем грозит РФ "технологической катастрофой". Из-за дефицита чипов в России фактически остановилась программа по внедрению "умных" электросчетчиков, которые планировали выпускать миллионами. Не хватает микросхем для работы спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, поэтому в мае правительство РФ даже разрешило не ставить ее на новые автомобили. Кроме того, импортные чипы стоят во всем телекоммуникационном оборудовании, обеспечивающем связь в России.

"Тайвань как физический производитель — это огромная потеря, но фактически с начала марта почти все зарубежные фабрики стали недоступны для российского производителя. Импорт в основном идет из Китая, вопрос только в том, получится ли произведенные на Тайване чипы через третьи руки экспортировать в Россию", — рассказал источник.

Представитель отрасли поделился, что сейчас при заказе микросхем двойного назначения на тайваньские фабрики предприятия должны подписывают обязательство не поставлять продукцию в страны, которые находятся под санкциями: Россия, Северная Корея, Венесуэла. В "черном списке" также производитель Huawei из-за персональных ограничений со стороны США.

Заменить тайваньские процессоры России практически нечем. Китай производит неплохие чипы, однако они во многом основаны на американских технологиях. Китайская индустрия уже около 10 лет добивается полного импортозамещения, чтобы снизить зависимость от США, но пока не сумела полностью реализовать программу. Компания Huawei после введения американских санкций в 2020 году, которым закрыли доступ к тайваньским фабрикам, сильно просела на рынке смартфонов.

"То, что они сейчас пытаются сделать сами — это техпроцессы (размер транзистора) в 45 нм, в то время как тайваньская TSMC осваивает 4 нм. Разница в площади чипа и потреблении электроэнергии почти в 10 раз отличается", — прокомментировал специалист.

Разработчик российских процессоров "Эльбрус" компания МЦСТ после отказа со стороны Тайваня переносит производство на фабрику "Микрон" в Зеленограде. По мнению инженера, это значит, что россиянам за 3 месяца так и не удалось договориться с Китаем.

Ориентируясь на тайваньские фабрики, МЦСТ разрабатывали "Эльбрус" на передовом техпроцессе 7 нм. Китай может предложить максимум 14 нм, а РФ сейчас доступна лишь топология 90 нм — это уровень 2002-2003 годов. Эксперт считает, что российскому производству придется откатиться до этого уровня за неимением более современных технологий. При этом "Микрон" является единственным российским заводом, способным на серийный выпуск микросхем. До войны завод пытался купить оборудование для освоения 28-нм технопроцесса, но теперь это невозможно из-за санкций.

2 июня стало известно, что Тайвань запретил поставки высокотехнологичных чипов в Россию и Беларусь. Последнюю включили в санкционный список из-за помощи россиянам в обходе запретов. Теперь Россию лишили процессоров производительностью от 5 гигафлопс, разрядностью 32 бита, тактовой частотой более 25 МГц, с наличием более одной шины данных или порта для соединение между микросхемами со скоростью передачи данных в 2,5 МБ/c. Приостановлены также поставки машин для литографии и электронных микроскопов.

В ответ Россия ограничивает экспорт в "недружественные страны" инертных газов, необходимых для производства полупроводников. Российские производства обеспечивает около 30% мировых поставок неона.