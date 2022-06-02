Россия решила оставить весь мир без гаджетов: агрессор бьет по производству чипов

В Кремле решили отомстить США и ЕС за 5-й пакет санкций, запрещающий экспорт полупроводников в Россию.

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Правительство РФ приняло решение ограничить экспорт инертных газов, утвердив соответствующее постановление. Речь идет об ограничении поставок неона, аргона, гелия и других газов широко применяемых в производстве полупроводников, из которых делают микросхемы. Об этом сообщает российское СМИ "Известия".

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Медиа пишет, что около 30% мировых поставок неона обеспечивает РФ. Теперь эта доля сократится, так как в правительстве решили экспортировать этот газ только по просьбе Минпромторга и на основе специального решения. СМИ отмечает, что производители испытывают дефицит этого инертного газа "с начала пандемии", что стало причиной сокращения объема производства полупроводников и, как следствие, микросхем. На самом деле, дефицит возник, когда украинские предприятия "Криоин Инжиниринг" и "Ингаз" остановили работу из-за нападения России на Украину. На долю этих двух поставщиков приходилось 50% мировых поставок неона.

Отметим, что "Ингаз" располагается в Мариуполе, который теперь контролируют россияне. Второй завод находится в городе Одессе, который находится под обстрелами российских войск. Ранее Лариса Бондаренко, директор по развитию бизнеса "Криоин Инжиниринг", сообщала о том, что в компании обеспокоены возможностью разрушения завода и транспортной инфраструктуры, а также отметила, что многие сотрудники вступили в ряды ВСУ (80% сотрудников компании — мужчины, — ред.), именно поэтому производство было остановлено.

Ограничения касаются "недружественных" стран. По словам источника "Известий", Россия указала США и ЕС на их зависимость от российского импорта, и отныне в Минпромторге будут определять, кому импортировать неон, криптон, ксенон, а кому — нет.

Российские эксперты полагают, что принятая мера нанесет урон производству микроэлектроники, и что страны, вводившие санкции против РФ, это прочувствуют.

"Согласно пятому пакету антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в апреле, запрещается экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Также ограничения включают в себя запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС", — говорится в материале.

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