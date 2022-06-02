Росія вирішила залишити весь світ без гаджетів: агресор б'є по виробництву чіпів

У Кремлі вирішили помститися США та ЄС за 5-й пакет санкцій, який забороняє експорт напівпровідників у Росію.

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Уряд РФ вирішив обмежити експорт інертних газів, затвердивши відповідну постанову. Йдеться про обмеження поставок неону, аргону, гелію та інших газів широко застосовуваних у виробництві напівпровідників, з яких зокрема роблять мікросхеми. Про це повідомляє російське ЗМІ "Известия".

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Медіа пише, що приблизно 30% світових постачань неону забезпечує РФ. Тепер ця частка скоротиться, оскільки в уряді вирішили експортувати цей газ лише на прохання Мінпромторгу та на основі спеціального рішення. ЗМІ зазначає, що виробники відчувають дефіцит цього інертного газу "з початку пандемії", що спричинило скорочення обсягу виробництва напівпровідників і, як наслідок, мікросхем. Насправді дефіцит виник, коли українські підприємства "Кріоін Інжиніринг" та "Інгаз" зупинили роботу через напад Росії на Україну. На цих двох постачальників припадало 50% світових поставок неону.

Зазначимо, що "Інгаз" розташований у Маріуполі, який тепер контролюють росіяни. Другий завод знаходиться у місті Одесі, яке перебуває під обстрілами російських військ. Раніше Лариса Бондаренко, директорка з розвитку бізнесу "Кріоін Інжиніринг", повідомляла про те, що в компанії стурбовані можливістю руйнування заводу та транспортної інфраструктури, а також зазначила, що багато співробітників вступили до лав ЗСУ (80% співробітників компанії — чоловіки, — ред .), саме тому провадження було зупинено.

Обмеження стосуються "недружніх" країн. За словами джерела "Известий", Росія вказала США та ЄС на їхню залежність від російського імпорту, і відтепер у Мінпромторгу визначатимуть, кому імпортуватимуть неон, криптон, ксенон, а кому — ні.

Російські експерти вважають, що вжитий захід завдасть шкоди виробництву мікроелектроніки, і що країни, які вводили санкції проти РФ, це відчують.

"Згідно з п'ятим пакетом антиросійських санкцій, введених Євросоюзом у квітні, забороняється експорт в РФ напівпровідників, машин і транспортного обладнання на суму €10 млрд. Також обмеження враховують заборону на участь російських компаній у держзакупівлях в ЄС", — йдеться у матеріалі.

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