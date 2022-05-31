Надпотужні чипи обіцяють прискорити суперкомп'ютери в 10 разів: у чому "родзинка"

Нещодавно найкращий суперкомп'ютер Frontier досяг постійної продуктивності в 1,1 екзафлопса, але скоро можуть з'явитися потужніші системи.

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Нові чипи NVIDIA Grace підвищать продуктивність суперкомп'ютерів до 10 екзафлопсів. Про це розробники повідомили 30 травня у своєму пресрелізі на офіційному сайті.

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До складу Grace входять два центральні процесори з передовою архітектурою від Arm, взаємозалежними через високошвидкісне з'єднання NVIDIA NVLink-C2C, що забезпечують низьку затримку та високу енергоефективність. CPU сумарно містять до 144 високопродуктивних ядер Arm Neoverse і підсистему пам'яті зі швидкістю 1 терабайт на секунду, завдяки цьому значно прискорюється виконання ресурсомістких процесів.

Чип Grace отримав свіжий протокол комп'ютерної шини PCIe Gen5 (Peripheral Component Interconnect Express п'ятого покоління), забезпечуючи сумісність із найпродуктивнішими графічними процесорами, а також із інтелектуальними мережевими картами NVIDIA ConnectX-7 і процесорам NVIDIA BlueField-3, які дозволяють безпечно витримувати великі навантаження під час складних обчислень і роботи штучного інтелекту.

NVIDIA також пропонує суперчип Grace Hopper, який поєднує центральний процесор Grace і графічний процесор NVIDIA Hopper в одному модулі через з'єднання NVLink-C2C. Такий комплекс дозволяє суперкомп'ютеру ще краще справлятися з ресурсомісткими завданнями та підтримує ШІ великого масштабу. Машини на базі NVIDIA Grace використовуватимуть програмне забезпечення NVIDIA AI та NVIDIA HPC.

Віцепрезидент NVIDIA Ян Бак запевняє, що революційні чипи дозволять суперкомп'ютерам вирішувати масштабні завдання, які раніше були просто недоступними. Можливості Grace і Hopper пропонують використовувати для обчислень у галузі кліматології, енергетики, освоєння космосу, цифрової біології, квантових обчислень та багато іншого.

Як оголосила NVIDIA, незабаром її суперчіпи вперше використовуватимуть провідні центри в США та Європі, щоб створити сервери нового покоління. Платформа NVIDIA HGX надасть виробникам креслення для створення суперкомп'ютерів із найбільшою продуктивністю, енергоефективністю та вдвічі більшою пропускною здатністю пам'яті порівняно з іншими передовими процесорами для центрів обробки даних.

У США Лас-Аламоська національна лабораторія (LANL) запустить першу систему з NVIDIA Grace, що називається Venado. Її побудують на базі суперкомп'ютера HPE Cray EX, об'єднавши процесор Grace і модуль Grace Hopper, щоб використовувати для великого арсеналу додатків, що постійно збільшується. Як припускають розробники, продуктивність ШІ в такій супермашині перевищить 10 екзафлопсів (екзафлопс — квінтильйон (мільярд мільярдів) операцій на секунду, — ред.).

Фото: NVIDIA

"Надавши дослідникам LANL продуктивність NVIDIA Grace Hopper, Venado продовжить прихильність цієї лабораторії до розширення меж наукових проривів. Прискорена обчислювальна платформа і велика екосистема NVIDIA усувають бар'єри продуктивності, дозволяючи LANL здійснювати нові відкриття, які принесуть користь країні та суспільству загалом", — прокоментувала заступниця директора національної лабораторії з моделювання й обчислень Ірен Квалтерс.

У Європі першопрохідником стане Швейцарський національний обчислювальний центр, який вбудує суперчип Grace у систему під назвою Alps, також побудовану на базі суперкомп'ютера HPE Cray EX. Організація обіцяє використати високу потужність процесора в різних сферах, зробивши систему відкритою для наукової спільноти Швейцарії та інших країн світу.

Раніше стало відомо, що інженери вперше змогли розігнати суперкомп'ютер до 1,68 екзафлопса. Співробітникам Національної лабораторії Ок-Рідж США вдалося зробити прорив на системі Frontier із високопродуктивними процесорами AMD, при цьому постійна потужність склала 1,1 екзафлопса. Завдяки цьому Frontier зайняв перше місце в Топ-500 суперкомп'ютерів, випередивши головного конкурента вдвічі.