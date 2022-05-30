Вчені змогли розігнати суперкомп'ютер до 1,1 екзафлопса — вперше у світі (відео)

Пристрій Frontier здатний здійснювати понад квінтильйон операцій за секунду завдяки процесорам AMD.

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Минулого року ми повідомляли, що вчені з Національної лабораторії Ок-Рідж (США) планують у 2022 році зробити так, щоб їхній суперкомп'ютер Frontier досяг показника продуктивності 1,5 екзафлопса. І ось недавно стало відомо, що вони близькі до цієї мети — пристрій продемонстрував постійну потужність 1,1 екзафлопса, повідомляє компанія AMD.

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Інженери вказують, що пікова потужність перевершила їхні очікування і склала понад 1,5 екзафлопса — 1,68 екзафлопса (екзафлопс — квінтильйон (мільярд мільярдів, число з 18-ма нулями) операцій на секунду, — ред.). Звичайно, пристрій потребує не лише величезної кількості енергії, а й процесорів із прискорювачами. Для суперкомп'ютера хардверний гігант AMD поставив 9 408 чипів модифікації AMD EPYC, понад 37 тисяч прискорювачів AMD Instinct MI250x. Вся ця "начинка" і допомогла подолати бар'єр в один екзафлопс.

Це досягнення дає Frontier право займати перше місце в Топ-500 суперкомп'ютерів — списку, який щороку складає Мангаймський університет. Зазначають, що другий зі списку суперкомп'ютер має вдвічі меншу потужність.

Попри високе енергоспоживання, у своєму класі Frontier є енергоефективним пристроєм завдяки системі Frontier TDS. Балансу продуктивності та ефективності в енергоспоживання інженери змогли досягти, використовуючи відеокарти у складі прискорювачів Instinct MI250x. Варто зазначити, що для кожного центрального 64-ядерного процесора передбачено 4 прискорювачі. Тактова частота AMD EPYC Milan дорівнює 2 ГГц.

Суперкомп'ютер Frontier працює на базі платформи HPE Cray EX235a та розташовується на 74 стійках, для з'єднання яких знадобилося 144 км мережевих кабелів. Охолоджується пристрій за допомогою води, якої щохвилини прокачується понад 22 тис. л. За прокачування відповідають 4 насоси потужністю по 350 к.с. кожен. У компанії AMD заявляють, що ці насоси могли б наповнити 50-метровий басейн за 30 хв — такими потужними є.

Вага однієї стійки становить понад 3,6 тис. кг, а енергоспоживання пристрою повністю — 40 МВт, водночас обсяг сховища теж вражає — 700 петабайтів.

Заплановано, що наприкінці 2022 року пристрій зможе використати обмежене коло вчених. Це буде своєрідною генеральною репетицією перед здачею системи в експлуатацію, яка намічена на початок 2023 року.

Раніше ми повідомляли про те, що Frontier мав подолати екзафлопсний бар'єр у 2022 році. Система із цим успішно впоралася.