Ученые смогли разогнать суперкомпьютер до 1,1 экзафлопса - впервые в мире (видео)

Устройство Frontier способно совершать свыше квинтиллиона операций в секунду благодаря процессорам AMD.

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В прошлом году мы сообщали, что ученые из Национальной лаборатории Ок-Ридж (США) планируют в 2022 году сделать так, чтобы их суперкомпьютер Frontier достиг показателя производительности 1,5 экзафлопс. И вот недавно стало известно, что они близки к этой цели — устройство продемонстрировало постоянную мощность в 1,1 экзафлопса, сообщает компания AMD.

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Инженеры указывают, что пиковая мощность превзошла их ожидания и составила больше, чем 1,5 экзафлопс — 1,68 экзафлопса (экзафлопс — квинтиллион (миллиард миллиардов, число с18-ю нолями) операций в секунду, — ред.). Конечно, устройство требует не только огромного количества энергии, но и процессоров с ускорителями. Для суперкомпьютера хардверный гигант AMD поставил 9 408 чипов модификации AMD EPYC, более 37 тысяч ускорителей AMD Instinct MI250x. Вся эта "начинка" и помогла преодолеть барьер в 1 экзафлопс.

Данное достижение дает Frontier право занимать первое место в Топ-500 суперкомпьютеров, — списке, который ежегодно составляет Мангеймский университет. Отмечается, что второй с списке суперкомпьютер имеет вдвое меньшую мощность.

Несмотря на высокое энергопотребление, в своем классе Frontier является энергоэффективным устройством, благодаря системе Frontier TDS. Баланса производительности и эффективности в энергопотреблении инженеры смогли достичь, используя видеокарты в составе ускорителей Instinct MI250x. Стоит отметить, что для каждого центрального 64-ядерного процессора предусмотрено по 4 ускорителя. Тактовая частота AMD EPYC Milan равна 2 ГГц.

Суперкомпьютер Frontier работает на базе платформы HPE Cray EX235a и располагается на 74 стойках, для соединения которых понадобилось 144 км сетевых кабелей. Охлаждается устройство при помощи воды, которой ежеминутно прокачивается более 22 тыс. л. За прокачку отвечают 4 насоса мощностью по 350 л.с. каждый. В компании AMD заявляют, что эти насосы могли бы наполнить 50-метровый за 30 мин. — такими мощными они являются.

Вес одной стойки составляет более 3,6 тыс. кг, а энергопотребление устройства целиком — 40 МВт, при этом объем хранилища тоже впечатляет — 700 петабайт.

Планируется, что в конце 2022 года устройство сможет использовать ограниченный круг ученых. Это будет своего рода генеральной репетицией перед сдачей системы в эксплуатацию, которая намечена на начало 2023 года.

Ранее мы сообщали о том, что Frontier должен был преодолеть экзафлопсный барьер в 2022 году. Система с этим успешно справилась.