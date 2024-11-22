Инвестор из США хочет купить "Северный поток — 2": зачем ему это нужно

Американский финансист имеет планы на покупку газопровода "Северный поток-2". Стивен Линч убежден, что соглашение послужит долгосрочным интересам США и поможет в мирных переговорах с Россией.

Американский инвестор из Майами Стивен Линч надеется, что правительство США позволит ему участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток — 2", когда его выставят на аукцион по швейцарской процедуре банкротства. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, журналисты которого получили возможность просмотреть письмо, что написали юристы инвестора в Министерство финансов.

Еще в феврале бизнесмен обратился в Минфин с просьбой предоставить ему соответствующую лицензию, которая бы позволить ему проводить переговоры с лицами, находящимися под американскими санкциями.

Газопровод, стоимость которого оценивается примерно в 11 миллиардов долларов, можно будет приобрести очень дешево, считает бизнесмен. Кроме того, Стивен Линч предположил, что ряд инвесторов из-за геополитики вообще не будут участвовать в торгах, а среди участников торгов, скорее всего, будут присутствовать компании с российскими или китайскими корнями.

Бизнесмен считает, что когда Соединенные Штаты будут владельцами газопровода, он может стать рычагом влияния на мирные переговоры с Россией относительно войны в Украине, и будет служить долгосрочным интересам США.

Кто такой Стивен Линч

Стивен Линч прожил в столице России почти 20 лет и переехал в Майами только в 2019 году из-за обеспокоенности социальной средой в Москве и трудностями в ведении бизнеса для американских граждан из-за усиления санкций.

Он преуспел, дешево скупая российские активы. В 2022 году он получил лицензию Министерства финансов США для покупки швейцарской дочерней компании российского Сбербанка после того, как США наложили санкции на материнскую компанию.

Линча подозревали в связях с российским правительством, поскольку без этого якобы было невозможно быть успешным геем-бизнесменом в РФ. Сам бизнесмен отрицал обвинения, что работал в интересах Путина или его ближайшего окружения.

"Северный поток-2" протяженностью более 1200 км "Газпром" запустил в 2011 году. Газопровод шел по дну Балтийского моря из России в Германию в обход транзитных государств. В конце сентября на трех нитках трубопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" произошли взрывы.

Напомним, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что к подрыву газопровода "Северный поток" причастны агенты Центрального разведывательного управления. Поскольку именно США, по его мнению, были заинтересованы в совершении диверсии на стратегическом объекте.