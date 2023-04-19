"Беспочвенные обвинения": Кремль отрицает версии СМИ о подготовке Россией диверсий в Европе
По мнению пресс-секретаря Путина, западные страны снова ищут повод беспочвенно обвинять во всем Россию вместо того, чтобы срочно расследовать взрывы на "Северных потоках".
В среду, 19 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ ошибаются, утверждая о подготовке Москвой диверсий на энергетических объектах в странах Европы. Об этом он сообщил в ходе пресс-колла, передает "КоммерсантЪ".
Журналисты попросили его прокомментировать информацию, которую публикуют СМИ в Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии, о том, что РФ планирует провести энергетические диверсии.
На что Песков ответил, что европейские средства массовой информации перечисленных стран ошиблись в своем расследовании.
"Они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию",— заявил он в ходе разговора.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия предпочла бы, чтобы европейские страны уделяли больше внимания расследованию взрывов на "Северных потоках" и теме "необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов, саботажа".
Напомним, информация о возможной диверсии России в странах Европы появилась на днях в ходе расследования общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Расследование указывало, что российские корабли изучают дно моря в водах этих стран с помощью спецоборудования и выясняют, как связана их инфраструктура.
Также, 19 апреля во временно оккупированном Крыму, силовые ведомства задержали гражданина России и Украины, которого подозревают в подготовке диверсии на объекте энергосистемы Крыма.