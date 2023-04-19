"Сотрудничал с СБУ и ССО": в Керчи задержали мужчину за "попытку диверсии на энергообъекте" (видео)

Силовики вломились в квартиру и положили мужчину на пол. В ходе операции они показали кадры, на которых подозреваемый "снимал объект" и говорил на украинском языке об отсутствии камер наблюдения.

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Керченские силовики предотвратили "диверсию на объекте энергосистемы Крыма" и задержали гражданина России и Украины. Об этом сообщило 19 апреля агентство "РИА Новости" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", — отметила российская служба.

Место проживания задержанного обыскали, у него изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, в которых была якобы переписка с украинскими спецслужбами.

Подозреваемого арестовали, против него открыли уголовные дела по ч. 1 статьи 30 и ч. 1 статьи 281 УК РФ ("Приготовление к диверсии") и ч. 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Задержанного уже арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Завербовали в СБУ": подозреваемый "говорил на украинском языке"

Российская газета "Известия" предположила, что речь идет о 52-летнем Сергее Г., который в 2022 году сменил фамилию. Издание отмечает, что мужчину "завербовали сотрудники СБУ и он сотрудничал с кураторами Сил специальных операций Украины".

Подозреваемый общался с заказчиками через мессенджеры, утверждают в ФСБ

Подозреваемый якобы поддерживал с заказчиками связь через мессенджеры.

"В переписке указывается, что при разработке плана по подрыву подстанции в Керчи Сергей должен был предоставить фотографии и координаты объекта, а также оценить, насколько близко к нему можно подобраться", — добавили пропагандисты.

ФСБ показала ролик задержания обвиняемого. ФСБшники вламываются в квартиру, заламывают и кладут на полу мужчину и потом проводят его в соседнюю комнату. Далее задержанный подписывает бумаги, а силовики обыскивают содержимое его шкафов.

Оперативники в ходе видео продемонстрировали мобильный телефон, найденный в ходе обысков с видео, на котором подозреваемый предположительно снимает объект энергосистемы и на украинском языке говорит, что не видит камер наблюдения на объекте.

Напомним, что российская Госдума 7 апреля внесла поправки о пожизненном наказании за госизмену.

В украинском Центре национального сопротивления 10 апреля рассказывали о планах ФСБ осуществить диверсии в Донецке с помощью беспилотников Supercam. Из-за санкций россияне не смогли купить аппараты.