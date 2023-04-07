Россиянам хотят давать "пожизненное" за госизмену: Госдума внесла поправки в УК

По словам главы комитета по безопасности Василия Пискарева, изменения были необходимы, так как Украина якобы несет для Кремля "беспрецедентные угрозы".

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В Государственную думу Российской Федерации внесли поправки о пожизненном наказании за государственную измену. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействия коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале 7 апреля.

Комитет по безопасности и противодействия коррупции подготовил изменения в действующее законодательство Российской Федерации. Они предусматривают ужесточение наказания по статьям Уголовного кодекса, которые связаны с терроризмом и государственной изменой.

Это необходимо для защиты от "беспрецедентных угроз", с которыми якобы столкнулась Россия со стороны Украины, как подметил Василий Пискарев.

В соответствии с действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, за госизмену грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы, однако депутаты планируют изменить его на пожизненное.

Какие еще изменения ждут россиян в ближайшем будущем?

теракт (статья 205.1): максимальный срок за теракт планируют увеличить с 15 до 20 лет;

акт международного терроризма (статья 361): минимальное наказание вырастет с 10 до 12 лет;

вербовка или вовлечение в террористическую деятельность (статья 205.1): минимальное наказание изменится с 5 до 7 лет лишения свободы;

повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения (статья 281): максимальное наказание вырастет с 15 до 20 лет.

В ближайшее время Госдума планирует пересмотреть и другие статьи УК.

"Отмечу, что увеличение порогов наказания, во-первых, предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, и во-вторых, право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения", — заявил Василий Пискарев.

Напомним, 9 марта Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену. Как отметили в пресс-службе главы Беларуси, отныне установлена дополнительная мера наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч базовых величин за совершение преступлений.