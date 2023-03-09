Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену: кого коснется в первую очередь

В Беларуси отныне установлена дополнительная мера наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч базовых величин за совершение преступлений, как отметили в пресс-службе главы государства.

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Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни за государственную измену. Это коснется в первую очередь чиновников и военнослужащих страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В тексте сообщается, что основной целью данного документа является усиление противодействия преступлениям, которые направлены на экстремистскую и антигосударственную деятельность.

"Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни", — говорится в сообщении.

За ряд вышеперечисленных преступлений также установлено дополнительное наказание в виде штрафа — до 50 тысяч базовых величин (2,7 миллиона гривен). Эта мера, по словам пресс-службы Александра Лукашенко, была введена ради обеспечения возмещения вреда лицами, которые решились на государственную измену.

Помимо этого, отныне в Беларуси вводят уголовную ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных сил РБ, а также за нарушение требований по защите государственных секретов.

21 февраля сообщалось, что Палата представителей Беларуси ввела смертную казнь для военных за госизмену. Изменения в законодательство вносятся "в целях сдерживания деструктивных элементов, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству".