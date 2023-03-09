Лукашенко підписав закон про страту за держзраду: кого торкнеться насамперед

У Білорусі відтепер встановлено додатковий захід покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 тисяч базових величин за скоєння злочинів, як зазначили у пресслужбі глави держави.

Related video

Олександр Лукашенко підписав закон про страту за державну зраду. Це торкнеться насамперед чиновників і військовослужбовців країни. Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

У тексті повідомляється, що основною метою цього документа є посилення протидії злочинам, спрямованим на екстремістську й антидержавну діяльність.

"Законом передбачається поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, скоєну посадовою особою, на всіх осіб, які обіймають державні посади. При цьому за зраду державі, вчинену посадовою особою або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виняткового заходу покарання — страти", — йдеться в повідомленні.

За низку перерахованих вище злочинів також встановлено додаткове покарання у вигляді штрафу — до 50 тисяч базових величин (2,7 мільйонів гривень). Цей захід, за словами пресслужби Олександра Лукашенка, був запроваджений задля забезпечення відшкодування шкоди особами, які наважилися на державну зраду.

Крім цього, відтепер у Білорусі запроваджують кримінальну відповідальність за пропаганду тероризму, дискредитацію Збройних сил РБ, а також за порушення вимог щодо захисту державних секретів.

21 лютого повідомлялося, що Палата представників Білорусі запровадила смертну кару для військових за держзраду. Зміни до законодавства вносяться "з метою стримування деструктивних елементів, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі".