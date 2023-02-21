"Стримати деструктивні елементи": у Білорусі ввели смертну кару для військових за держзраду

Зміни до законодавства вносяться "з метою стримування деструктивних елементів, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі", повідомляють в Палаті представників країни.

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Сьогодні, 21 лютого, палата представників Білорусі запровадила смертну кару за державну зраду. Про це повідомляють на сайті Палати представників РБ.

"Законопроектом передбачається можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК "Зрада державі", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі Палати представників, зміни до законодавства вносяться "з метою стримування деструктивних елементів, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі".

Також депутати запровадили штраф за злочини "проти миру та безпеки людства".

Нагадаємо, СБУ викрила співробітника білоруського КДБ після низки воєнних злочинів на території України. Він у складі російської приватної компанії "Редут" воював проти України. Окупант брав участь у бойових діях на Харківському та Краматорському напрямках.

Білорусь почала стягувати військову техніку на кордон із Литвою. В ніч проти 21 лютого в цьому напрямку вирушили кілька колон, повідомляють моніторингові групи. Йдеться про 4 колони з 35 БМП, 21 Уралу, УАЗів, КамАЗів, бензовозів, кранів тощо. Які саме завдання перед ними поставлені — достеменно невідомо, однак у Міноборони РБ заявили, що це зроблено у межах "перевірки боєготовності" Збройних сил країни.