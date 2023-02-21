"Сдержать деструктивные элементы": в Белоруссии ввели смертную казнь для военных за госизмену

Изменения в законодательство вносятся "в целях сдерживания деструктивных элементов, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству", сообщают в Палате представителей страны.

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Сегодня, 21 февраля, Палата представителей Беларуси ввела смертную казнь за государственную измену. Об этом сообщают на сайте Палаты представителей РБ.

"Законопроектом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренный статьей 356 УК "Предательство государству", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Палаты представителей, изменения в законодательство вносятся "в целях сдерживания деструктивных элементов, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству".

Также депутаты ввели штраф за преступления "против мира и безопасности человечества".

Напомним, СБУ разоблачила сотрудника белорусского КГБ после ряда военных преступлений на территории Украины. Он в составе российской частной компании "Редут" воевал против Украины. Оккупант принимал участие в боевых действиях на Харьковском и Краматорском направлениях.

Белоруссия начала стягивать военную технику на границу с Литвой. В ночь на 21 февраля в этом направлении отправились несколько колонн, сообщают мониторинговые группы. Речь идет о 4 колоннах из 35 БМП, 21 Урала, УАЗов, КамАЗов, бензовозов, кранов и т.д. Какие именно задачи перед ними поставлены — неизвестно, однако в Минобороны РБ заявили, что это сделано в рамках "проверки боеготовности" Вооруженных сил страны.