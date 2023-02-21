СБУ "расколола" агента КГБ Беларуси, воевавшего в Украине в составе ЧВК (фото)
Обвиненный гражданин Беларуси пытался скрыть от украинцев свою причастность к спецслужбам Беларуси, однако его практически сразу разоблачили. Сотрудник КГБ Беларуси, воевавший в Украине, проведет 10 лет в тюрьме.
Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника белорусского КГБ после ряда военных преступлений на территории Украины. Теперь он проведет за решеткой 10 лет, о чем сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудниками украинской спецслужбы была собрана доказательная база о представителе КГБ Беларуси. Он в составе российской частной компании "Редут" отправился воевать против Украины. Участие в боевых действиях он брал на Харьковском и Краматорском направлениях.
Среди основных задач был сбор разведывательных данных про образцы иностранного вооружения, которое ВСУ получают от западных партнеров.
"Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Лукашенко. Украинские защитники захватили вражеского приспешника в плен во время одного из боев Донецкой области в сентябре прошлого года", — говорится в сообщении.
Задержанный сначала пытался скрыть свою причастность к спецслужбам Беларуси, и выдавал себя за обычного боевика.
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество), и назначил ему 10 лет лишения свободы.
Напомним, 20 февраля СБУ сообщила о подозрении трем блоггерам за фейки и дискредитацию ВСУ. Один из них посетил эфир пропагандиста Соловьева и подозревается в коллаборационизме. Он оправдывает захват украинского полуострова ВС РФ.
Также СБУ сообщила об объявлении подозрения 30 учителям. Педагоги занимались русификацией украинских школ и подозреваются в коллаборационизме. Сотрудники ведомства разоблачили руководителей двух учебных заведений, которые уничтожили украинские учебники и навязывали кремлевское видение истории нашего государства.