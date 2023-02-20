30 учителей-коллаборантов получили подозрения за сотрудничество с оккупантами, — СБУ

"Власти" оккупированных территорий вынуждали учителей работать по российским программам, но некоторые делали это добровольно. Им вручили сообщения о подозрении в пособничестве с оккупантами.

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Служба безопасности Украины разоблачила более 30 педагогов-коллаборантов, которые занимались русификацией оккупированных украинских школ. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В СБУ регулярно находят на оккупированных территориях поклонников политики президента РФ Владимира Путина, которые поддерживают его действия по отношению к Украине, и помогают агрессорам вводить российские программы в сфере образования.

С началом 2023 года более 30 педагогов получили извещение о подозрении в добровольном сотрудничестве с врагом.

"Среди них – руководители созданных российскими оккупантами "отделов образования", а также директора захваченных украинских школ и лицеев. В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне разоблачены руководители двух средних учебных заведений, которые уничтожили украинские учебники и навязывали кремлевское видение истории нашего государства", — говорится в сообщении ведомства.

Учителей оккупационные власти заставляли проводить занятия на русском языке, а в случае отказа угрожали и запугивали.

К слову, во временно оккупированном Северодонецке идентифицировали главу местного "отделения образования" "ЛНР". С сентября прошлого года ее работа заключалась в том, чтобы возобновлять работу образовательных институций в интересах России.

Фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Напомним, 20 февраля в СБУ сообщили, что бывший сотрудник украинских спецслужб проведет 14,5 лет в тюрьме за госизмену. Обвиненный собирал данные о своих коллегах, после чего передавал их российским спецслужбам. Перед ним также была поставлена задача найти место базирования украинской авиации.

15 февраля СБУ помешала россиянам присвоить украинские суда в Испании, общая стоимость которых свыше 10 миллионов долларов. На суда наложили арест, а виновникам грозит 12 лет за решеткой.