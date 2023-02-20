Бывший сотрудник украинских спецслужб проведет 14,5 лет в тюрьме за госизмену, — СБУ

Обвиненный собирал данные о своих коллегах, после чего передавал их российским спецслужбам. Перед ним также была поставлена задача найти место базирования украинской авиации.

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По материалам СБУ был осужден мужчина, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Ему грозит 14,5 лет лишения свободы, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Служба безопасности Украины продолжает искать людей, которые несмотря на полномасштабную войну продолжили сотрудничество с Россией в их же интересах. На этот раз с конфискацией имущества был осужден бывший сотрудник украинских спецслужб. Он проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ.

Ранее глава СБУ Василий Малюк отметил, что ведомство продолжает очищаться от предателей и деструктивных элементов. Это является одним из ключевых приоритетов на сегодняшний день.

"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и не собираемся останавливаться. СБУ – это не место для агентов кремля и людей, не верящих в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу – должен ответить по закону", — подчеркнул Василий Малюк.

[ + – ] Задержание СБУ Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Задержание СБУ Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Задержание СБУ Фото: пресс-служба СБУ

В следствии говорят, что обвиненный входил в состав одного из региональных органов силового ведомства. По заданию от вражеских служб он собирал данные о своих коллегах, а также их родственников. После 24 февраля пытался найти локации возможного базирования украинской авиации, чтобы передать это оккупантам.

"Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили "крота", задокументировали его преступную деятельность и задержали в конце февраля прошлого года в Кропивницком. На основании собранных доказательств суд признал агента виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", — продолжили в СБУ.

16 февраля в СБУ сообщили, что священник из Донецкой области проведет 7 лет в тюрьме за коллаборантство. Он открыто поддерживал российскую агрессию в Украине, а также агитировал местных жителей проголосовать на референдуме за присоединение в состав России.

15 февраля СБУ сообщила о подозрении "вагнеровцу" из Беларуси. Тот добровольно отправился на войну против Украины в составе ЧВК "Вагнер", которая принадлежит Евгению Пригожину, и подписал контракт ради денег.