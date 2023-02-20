Колишній співробітник українських спецслужб проведе 14,5 років у в'язниці за держзраду, — СБУ

Обвинувачений збирав дані про своїх колег, після чого передавав їх російським спецслужбам. Перед ним було поставлено завдання знайти місце базування української авіації.

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За матеріалами СБУ було засуджено чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами. Йому загрожує 14,5 років ув'язнення, про що повідомила пресслужба відомства.

Служба безпеки України продовжує шукати людей, які, незважаючи на повномасштабну війну, продовжили співпрацю з Росією в їхніх же інтересах. Цього разу з конфіскацією майна було засуджено колишнього співробітника українських спецслужб. Він проводив розвідувально-підривну діяльність на користь РФ.

Раніше глава СБУ Василь Малюк зазначив, що відомство продовжує очищатися від зрадників і деструктивних елементів. Це є одним із ключових пріоритетів на сьогодні.

"Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби і не збираємося зупинятися. СБУ — це не місце для агентів кремля та людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присягу й український народ — має відповісти згідно із законом", — наголосив Василь Малюк.

[ + – ] Затримання СБУ Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Затримання СБУ Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Затримання СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Згодом кажуть, що обвинувачений входив до складу одного з регіональних органів силового відомства. За завданням від ворожих служб він збирав дані про своїх колег, а також їхніх родичів. Після 24 лютого намагався знайти локацію можливого базування української авіації, щоб передати це окупантам.

"Утім, співробітники СБУ викрили "крота", задокументували його злочинну діяльність і затримали наприкінці лютого минулого року в Кропивницькому. На підставі зібраних доказів суд визнав агента винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", — продовжили в СБУ.

16 лютого в СБУ повідомили, що священик із Донецької області проведе 7 років у в'язниці за колаборантство. Він відкрито підтримував російську агресію в Україні та агітував місцевих жителів проголосувати на референдумі за приєднання до складу Росії.

15 лютого СБУ повідомила про підозру "вагнерівцю" з Білорусі. Той добровільно вирушив на війну проти України у складі ПВК "Вагнер", що належить Євгену Пригожину, та підписав контракт заради грошей.