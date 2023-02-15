СБУ повідомила про підозру "вагнерівцю" з Білорусі: хотів заробити, але потрапив у полон

Доброволець із Білорусі також розповів співробітникам СБУ про каторги з боку ПВК "Вагнер" і про регулярні позбавлення зарплат за непослух.

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Служба безпеки України повідомила про підозру білоруському найманцю, який воював проти України у складі ПВК "Вагнер". Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Співробітникам української спецслужби вдалося зібрати повну доказову базу того, що громадянин Білорусі добровільно вирушив на війну проти України у складі ПВК "Вагнер", що належить Євгену Пригожину. Знаходиться він там з липня минулого року.

"У складі російського окупаційного угруповання брав участь у бойових діях проти українських військ на Бахмутському напрямку. У листопаді минулого року найманець потрапив у полон підрозділів Сил оборони під час бойового зіткнення поблизу Курдюмівки Донецької області. Підписав контракт з угрупованням "Вагнера", щоб "заробити" грошей", — йдеться у повідомленні.

Усього через десять днів бойової підготовки його відправили на фронт, де він брав участь у російських штурмах українських міст. Після затримання найманець дав усі свідчення про свої воєнні злочини, а також надав дані осіб, які причетні до цього.

Крім корисної для української сторони інформації він ще й поскаржився на тортури у ПВК "Вагнер", а також постійні позбавлення зарплати за непослух і невиконання бойових наказів.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовику про підозру за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (участь найманця у збройному конфлікті, воєнних чи насильницьких діях). Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув'язнення", — підсумували в СБУ.

Нагадаємо, 9 лютого журналісти опублікували відео, на якому "вагнерівці" під Бахмутом зарубали свого пораненого командира сокирою. У такий спосіб вони намагалися позбавити свого товариша по службі від страждань.

Також 9 лютого голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що набір ув'язнених у підрозділ припинено.