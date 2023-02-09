Полікували: "вагнерівці" під Бахмутом зарубали свого пораненого командира сокирою (відео)

Під час наступу командир отримав поранення, а товариші по службі занесли його за сарай, де вирішили "позбавити його страждань", розповіли журналісти.

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На Донеччині в районі Бахмута найманці ПВК "Вагнер" розправилися з командиром, зарубавши його сокирою. Відео розправи виклали в телеграм-каналі "Ищи своих", який ведуть українські журналісти Володимир Золкін та Олександр Карпенко.

"Окупанти зарубали свого ж командира сокирою. На околицях Бахмута "вагнерівці" намагалися наступати, але їхній командир отримав поранення. Тоді товариші по службі віднесли свого командира за сарай і… зарубали сокирою. Є припущення, що рядові особливо ніжних почуттів до свого командування не відчувають, і це чудові новини", — прокоментували відео автори пабліку.

За інформацією журналістів, відео розправи над командиром "вагнерівців" зафільмували з дрона бійці ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що 9 лютого очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що набір ув'язнених до підрозділу припинено. Скорочення кількості завербованих зеків пояснюється великими втратами, які вони зазнали під Бахмутом у боях з грудня по січень.

8 лютого російське медіа ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело розповіло, що для створення малих штурмових груп у ПВК "Вагнер" не вистачає людей. Досвідчені "вагнерівці" не можуть воювати через серйозні травми, тож стають інструкторами або тиловими командирами. Також у ПВК "Вагнер" не вдасться перебудуватися на іншу тактику, оскільки для цього потрібен час, розуміння ситуації та постачання техніки з боєприпасами.