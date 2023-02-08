ПВК "Вагнер" опинилася на межі виживання: ЗМІ назвали причину

"Вагнерівці" припинять існування, якщо не змінять тактику, проте ресурсів для цього наразі немає.

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Для створення малих штурмових груп у ПВК "Вагнер" не вистачає людей — досвідчені бійці вже не можуть воювати на повну силу через поранення, і група бойовиків потребує великого поповнення "новачками". Для цього російській організації доведеться перебудувати свою тактику, проте часу на це за умов повномасштабної війни немає. Про це у середу, 8 лютого, повідомило російське медіа ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника телеграм-каналу, "Вагнеру" доведеться змінити свою тактику із застосування малих штурмових груп на іншу, оскільки для збереження колишньої "немає людського ресурсу". Джерело зазначило, що досвідчені "вагнерівці" не можуть воювати через серйозні травми і стають інструкторами або тиловими командирами.

"Але ця система вимагає підживлення новачками, у дуже і дуже великих кількостях. Ветерана із залікованим хребтом і з пластинами в тазу ви вже в штурмовий лад не повернете", — йдеться у пості.

Також у ПВК "Вагнер" не вдасться перебудуватися на іншу тактику, оскільки для цього потрібен час, розуміння ситуації та постачання техніки з боєприпасами, чого на даний момент немає, констатує джерело телеграм-каналу. Водночас Генеральний штаб Збройних сил РФ очікує, що засновник ПВК Євген Пригожин "сам погодиться на статус локального підрозділу в їхньому складі", проте цього, за даними джерела, не станеться, через що виникає проблема "куди подіти Пригожина".

"Раніше, в тій же Сирії, потрапити до Оркестру — це було досягнення, відбір був шалений. Зараз же — хоч би когось отримати. Ті, що залишилися, самі латані-перелатані, і з кожним днем все складніше Вагнер просто виживають", — говориться у пості.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Російський міністр оборони Сергій Шойгу посилює конфлікт із терористичним угрупуванням ПВК "Вагнер", він навмисно не згадує про їхню участь у боях і всі "успіхи" приписує регулярним військам.

Також ми писали, що тим, хто відбуває термін у російських в'язницях, почали загрожувати новими кримінальними справами, якщо вони відмовляться їхати воювати в Україну, а тим, хто дасть згоду, обіцяють закрити кримінальні справи.