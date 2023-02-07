Шойгу йде на загострення відносин із "вагнерівцями", — ГУР

Російський міністр оборони спеціально не згадує про діяльність "вагнерівців", приписуючи всі "заслуги" лише регулярним військам.

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Російський міністр оборони Сергій Шойгу посилює конфлікт із терористичним угрупованням ПВК "Вагнер", він навмисно не згадує про їх участь у боях і всі "успіхи" приписує регулярним військам. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що на останній нараді Шойгу повідомив, що російські війська нібито повністю контролюють Кліщіївку, Соледар, Краснопілля, Миколаївку та Благодатне, що в Донецькій області, а також Підгірне та Лобове у Запорізькій області. Він наголосив, що всі "успіхи" були здобуті завдяки виключно діям регулярних військ.

При цьому Шойгу спеціально не згадав про роль бойовиків ПВК "Вагнер" на всіх напрямках, які він перерахував, хоча регулярна армія виконує роль "сил підтримки" під час атак.

"Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту серед військово-політичного керівництва Росії", — сказано в повідомленні ГУР.

Варто зазначити, що українське командування підтвердило лише інформацію про відхід українських військових із міста Соледар. Інформація про окупацію інших населених пунктів, які вказував Шойгу, не надходила.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 23 січня російське Міноборони провело рокіровку командувачів двох військових округів. Західний військовий округ, яким раніше керував Сергій Кузовльов, тепер очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров. Кузовльов, зі свого боку, командуватиме Південним військовим округом.

Крім того, Фокус інформував, що ПВК "Вагнер" відновила масштабне вербування серед ув'язнених, пропонуючи їм контракт для участі у бойових діях в Україні.